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Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"
Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:51
2020-12-16T10:30
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Рогозин напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для "Ангары-А5В".Ранее сообщалось, что "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза. "Протон" в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Состоялись уже три пуска, в 2021 году планируется продолжить испытания.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"

08:51 16.12.2020 (обновлено: 10:30 16.12.2020)
 
© Фото : Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" во время запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 во время запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Это еще не сверхтяж (ракета, способная выводить на низкую орбиту от 50 тонн груза. — Прим. ред.), но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года", — написал он в твиттере.

Рогозин напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для "Ангары-А5В".
Ранее сообщалось, что "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза. "Протон" в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Состоялись уже три пуска, в 2021 году планируется продолжить испытания.
 
Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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