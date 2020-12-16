https://ria.ru/20201216/raketa-1589427869.html

Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"

Рогозин рассказал о супертяжелой ракете в два раза мощнее "Протона"

Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:51

2020-12-16T08:51

2020-12-16T10:30

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородной третьей ступенью будет в два раза мощнее "Протона", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Рогозин напомнил, что уже начались работы над двигателем РД-0150 для "Ангары-А5В".Ранее сообщалось, что "Ангара-А5В" сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой около 200 километров 37 тонн груза. "Протон" в последних модификациях способен доставить на эту же высоту около 23 тонн."Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Состоялись уже три пуска, в 2021 году планируется продолжить испытания.

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2020

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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-16T08:51 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин