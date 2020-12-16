https://ria.ru/20201216/raketa-1589419489.html

Источник рассказал об особенностях новой российской сверхтяжелой ракеты

Источник рассказал об особенностях новой российской сверхтяжелой ракеты

Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T04:03

2020-12-16T04:03

2020-12-16T04:03

новое оружие россии

рд-171мв

луна

космос - риа наука

ангара (ракета)

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585872919_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_488db0488d573a4f04cf0d00805845c8.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".Ранее предполагалось, что сверхтяжелая ракета "Енисей" будет использовать в качестве топливной пары кислород и керосин. Носитель будет включать шесть первых ступеней ракет "Союз-5" с двигателями РД-171МВ вокруг центрального блока - первой ступени ракеты "Союз-6" (двигатели РД-180МВ), а также разгонный блок класса ДМ. В дальнейшем предполагалась разработка более грузоподъемной ракеты "Дон" с дополнительной водородной ступенью.

https://ria.ru/20201209/neyroset-1588440701.html

луна

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рд-171мв, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), союз, роскосмос, дмитрий рогозин, москва