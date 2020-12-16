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Новое оружие России
https://ria.ru/20201216/raketa-1589419489.html
Источник рассказал об особенностях новой российской сверхтяжелой ракеты
Источник рассказал об особенностях новой российской сверхтяжелой ракеты
Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T04:03
2020-12-16T04:03
новое оружие россии
рд-171мв
луна
космос - риа наука
ангара (ракета)
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
москва
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".Ранее предполагалось, что сверхтяжелая ракета "Енисей" будет использовать в качестве топливной пары кислород и керосин. Носитель будет включать шесть первых ступеней ракет "Союз-5" с двигателями РД-171МВ вокруг центрального блока - первой ступени ракеты "Союз-6" (двигатели РД-180МВ), а также разгонный блок класса ДМ. В дальнейшем предполагалась разработка более грузоподъемной ракеты "Дон" с дополнительной водородной ступенью.
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рд-171мв, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), союз, роскосмос, дмитрий рогозин, москва

Источник рассказал об особенностях новой российской сверхтяжелой ракеты

04:03 16.12.2020
 
© Фото : Минобороны РФРакета тяжелого класса АнгараА5
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Проект новой российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для исследования и освоения дальнего космоса, будет базироваться на метановых технологиях, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее из публикации главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Facebook стало известно, что проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" будет пересмотрен. Вместо нынешних технологий в ракете будут использованы новые технические решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства "Ангара".
"Рассматривается два варианта компоновки ракеты. Первый: когда блоки нижних ступеней будут использовать в качестве топливной пары метан-кислород и будут созданы на базе первой ступени ракеты "Амур-СПГ". Второй: центральный блок от "Амур-СПГ" и боковые блоки от первой ступени ракеты "Союз-5" на паре кислород-керосин", - рассказа собеседник.
Ранее предполагалось, что сверхтяжелая ракета "Енисей" будет использовать в качестве топливной пары кислород и керосин. Носитель будет включать шесть первых ступеней ракет "Союз-5" с двигателями РД-171МВ вокруг центрального блока - первой ступени ракеты "Союз-6" (двигатели РД-180МВ), а также разгонный блок класса ДМ. В дальнейшем предполагалась разработка более грузоподъемной ракеты "Дон" с дополнительной водородной ступенью.
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 15:56РИА Наука
В "Роскосмосе" разработали нейросеть для выявления ЧП при пусках ракет
 
Новое оружие РоссииРД-171МВЛунаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосДмитрий РогозинМосква
 
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