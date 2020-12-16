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Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, лидеры обсудят сотрудничество в рамках Содружества и борьбу с... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:05
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, лидеры обсудят сотрудничество в рамках Содружества и борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Заседание пройдет под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID, а также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.Добавляется, что по итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.
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узбекистан, оон, снг, владимир путин, в мире

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

15:05 16.12.2020 (обновлено: 15:06 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, лидеры обсудят сотрудничество в рамках Содружества и борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восемнадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Заседание пройдет под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID, а также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
Добавляется, что по итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.
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