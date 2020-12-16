https://ria.ru/20201216/putin-1589509649.html

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, лидеры обсудят сотрудничество в рамках Содружества и борьбу с... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:05

2020-12-16T15:05

2020-12-16T15:06

узбекистан

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снг

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 декабря примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, лидеры обсудят сотрудничество в рамках Содружества и борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Восемнадцатого декабря президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Заседание пройдет под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID, а также обменяться мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.Добавляется, что по итогам заседания будет утверждена актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, приняты совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

https://ria.ru/20201106/sng-1583368887.html

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узбекистан, оон, снг, владимир путин, в мире