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В Молдавии полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

В Молдавии полиция применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

Полиция в ходе акции протеста фермеров перед зданием парламента Молдавии применила слезоточивый газ, поскольку протестующие нарушили местное законодательство и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:53

2020-12-16T13:53

2020-12-16T14:05

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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Полиция в ходе акции протеста фермеров перед зданием парламента Молдавии применила слезоточивый газ, поскольку протестующие нарушили местное законодательство и использовали технику, чтобы попытаться прорвать защитный кордон, заявил РИА Новости заместитель главы Инспектората общественной безопасности Алексей Гросу.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Фермеры настаивают, что кабмин должен либо выполнить их требования, либо уйти в отставку. При этом правительство Молдавии в августе приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев.Фермеры в среду на тракторах выдвинулись к зданию парламента, где при помощи техники пытались прорвать кордон полиции. Произошла стычка, против протестующих применили слезоточивый газ. Конфликт удалось прекратить при помощи депутатов, которые пригласили представителей протестующих на переговоры."Полиция применила слезоточивый газ, поскольку протестующие нарушили законодательство, они использовали технику, хотя это не было согласовано. Кроме того, они не соблюдают эпидемиологические меры", - заявил Гросу у здания парламента.По его словам, пока не решено, будут ли наказаны участники протеста, которые вступили в конфликт с полицией.Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.

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