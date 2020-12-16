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https://ria.ru/20201216/proschanie-1589575748.html
Актриса ответила на слова Садальского о "позорном" прощании с Гафтом
Актриса ответила на слова Садальского о "позорном" прощании с Гафтом
Заслуженная артистка России Алена Бабенко в разговоре с "Пятым каналом" раскритиковала слова Станислава Садальского о прощании с народным артистом РСФСР... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:58
2020-12-16T19:58
культура
умер валентин гафт
коронавирус в россии
валентин гафт
виктор рыжаков
современник (театр)
станислав садальский
москва
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко в разговоре с "Пятым каналом" раскритиковала слова Станислава Садальского о прощании с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Ранее Садальский в своем Instagram посетовал на "пустой зал" и отметил, что на церемонии практически не было молодых коллег Гафта, а также отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков."Кто-то просто боится, наверное, это, по-моему, естественно. Зачем же судить кого-то. Слава богу, что нам вообще разрешили сделать это прощание, мне кажется", — сказала Бабенко.Актриса заявила, что многие коллеги по цеху выразили соболезнования в Сети."Его (Гафта — Прим. ред.) все любили, обожали. Поэтому Стас Садальский пусть высказывается как угодно. Я так не поддерживаю его точку зрения. Мне понятно все изнутри", — подытожила она.Ранее в "Современнике" слова Садальского назвали "некорректными, циничными и неприятными". Представитель театра напомнил, что количество людей в зале было обусловлено правилами, введенными из-за пандемии коронавируса.Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла накануне в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.
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умер валентин гафт, коронавирус в россии, валентин гафт, виктор рыжаков, современник (театр), станислав садальский, москва

Актриса ответила на слова Садальского о "позорном" прощании с Гафтом

19:58 16.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре "Современник"
Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко в разговоре с "Пятым каналом" раскритиковала слова Станислава Садальского о прощании с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.
Ранее Садальский в своем Instagram посетовал на "пустой зал" и отметил, что на церемонии практически не было молодых коллег Гафта, а также отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков.
Певец Григорий Лепс на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом в московском театре Современник - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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"Кто-то просто боится, наверное, это, по-моему, естественно. Зачем же судить кого-то. Слава богу, что нам вообще разрешили сделать это прощание, мне кажется", — сказала Бабенко.
Актриса заявила, что многие коллеги по цеху выразили соболезнования в Сети.
"Его (Гафта — Прим. ред.) все любили, обожали. Поэтому Стас Садальский пусть высказывается как угодно. Я так не поддерживаю его точку зрения. Мне понятно все изнутри", — подытожила она.
Ранее в "Современнике" слова Садальского назвали "некорректными, циничными и неприятными". Представитель театра напомнил, что количество людей в зале было обусловлено правилами, введенными из-за пандемии коронавируса.
Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла накануне в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.
"Люди, мы не умираем": памяти Валентина Гафта
© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары Мастер и Маргарита
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Президент России Владимир Путин и Народный артист России Валентин Гафт на церемонии вручения государственных наград и присвоения почетных званий в Екатерининском зале Кремля
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанк

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра Современник
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

Актер Валентин Иосифович Гафт в спектакле театра Современник - Балалайкин и К
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

Валентин Гафт
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

Народный артист РСФСР Валентин Иосифович Гафт
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Актер Валентин Гафт в роли Горелова в спектакле Спешите делать добро
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

© РИА Новости / пресс-служба ГК "Люксор"
2 из 9

В 1957 году будущий актер окончил Школу-студию МХАТ, после чего играл в Театре имени Моссовета, Московском драматическом театре, "Ленкоме". С 1969-го он выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 9

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
4 из 9

Наибольшую популярность актеру принесли роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и другие.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 9

Помимо театра и кино, Гафт известен своими эпиграммами. Многие из них казались обидными, и из-за этого с актером некоторые даже не разговаривали по несколько лет.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
6 из 9

Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле "Пусть существует пространство…", премьера которого состоялась в начале сезона — 2017-2018.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 9

По словам жены артиста, причиной смерти стали последствия инсульта, который Гафт перенес летом 2019 года.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Прощание с актером пройдет во вторник в театре "Современник". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
9 из 9

Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Валентин ГафтКоронавирус в РоссииВалентин ГафтВиктор РыжаковСовременник (театр)Станислав СадальскийМосква
 
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