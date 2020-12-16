https://ria.ru/20201216/proschanie-1589575748.html

Актриса ответила на слова Садальского о "позорном" прощании с Гафтом

Актриса ответила на слова Садальского о "позорном" прощании с Гафтом

Заслуженная артистка России Алена Бабенко в разговоре с "Пятым каналом" раскритиковала слова Станислава Садальского о прощании с народным артистом РСФСР... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:58

2020-12-16T19:58

2020-12-16T19:58

культура

умер валентин гафт

коронавирус в россии

валентин гафт

виктор рыжаков

современник (театр)

станислав садальский

москва

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заслуженная артистка России Алена Бабенко в разговоре с "Пятым каналом" раскритиковала слова Станислава Садальского о прощании с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.Ранее Садальский в своем Instagram посетовал на "пустой зал" и отметил, что на церемонии практически не было молодых коллег Гафта, а также отсутствовал новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков."Кто-то просто боится, наверное, это, по-моему, естественно. Зачем же судить кого-то. Слава богу, что нам вообще разрешили сделать это прощание, мне кажется", — сказала Бабенко.Актриса заявила, что многие коллеги по цеху выразили соболезнования в Сети."Его (Гафта — Прим. ред.) все любили, обожали. Поэтому Стас Садальский пусть высказывается как угодно. Я так не поддерживаю его точку зрения. Мне понятно все изнутри", — подытожила она.Ранее в "Современнике" слова Садальского назвали "некорректными, циничными и неприятными". Представитель театра напомнил, что количество людей в зале было обусловлено правилами, введенными из-за пандемии коронавируса.Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом прошла накануне в театре "Современник", где Гафт служил почти полвека.

https://ria.ru/20201215/leps-1589315155.html

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