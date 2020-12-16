Эксперт спрогнозировал, когда в Россию начнут возвращаться мигранты
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будут открыты границы, заявил РИА Новости профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.
Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.
"Рассчитывать, что будут открыты государственные границы, что будет улучшена ситуация для иностранцев, которые будут въезжать в Россию, наверное, в ближайшее время ожидать не стоит. Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться", - сказал Волох.
По его прогнозу, потребности нашей экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.
Что касается причин оттока, то пандемию коронавируса следует рассматривать как виновника номер один, отметил Волох, связанные с ней меры "существенно изменили нашу жизнь, не только россиян, но и иностранных граждан". Он также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 40-процентном сокращении количества прибывающих в столицу.