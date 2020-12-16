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Эксперт спрогнозировал, когда в Россию начнут возвращаться мигранты
Эксперт спрогнозировал, когда в Россию начнут возвращаться мигранты
Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:03
2020-12-16T12:03
владимир волох
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будут открыты границы, заявил РИА Новости профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.По его прогнозу, потребности нашей экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.Что касается причин оттока, то пандемию коронавируса следует рассматривать как виновника номер один, отметил Волох, связанные с ней меры "существенно изменили нашу жизнь, не только россиян, но и иностранных граждан". Он также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 40-процентном сокращении количества прибывающих в столицу.
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владимир волох, сергей собянин, москва, общество

Эксперт спрогнозировал, когда в Россию начнут возвращаться мигранты

12:03 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будут открыты границы, заявил РИА Новости профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.
Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.
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"Рассчитывать, что будут открыты государственные границы, что будет улучшена ситуация для иностранцев, которые будут въезжать в Россию, наверное, в ближайшее время ожидать не стоит. Я думаю, что реально где-то к середине следующего года ситуация начнет выправляться", - сказал Волох.
По его прогнозу, потребности нашей экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.
Что касается причин оттока, то пандемию коронавируса следует рассматривать как виновника номер один, отметил Волох, связанные с ней меры "существенно изменили нашу жизнь, не только россиян, но и иностранных граждан". Он также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 40-процентном сокращении количества прибывающих в столицу.
 
Владимир ВолохСергей СобянинМоскваОбщество
 
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