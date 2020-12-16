https://ria.ru/20201216/prognoz-1589464223.html

Эксперт спрогнозировал, когда в Россию начнут возвращаться мигранты

Эксперт спрогнозировал, когда в Россию начнут возвращаться мигранты

Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:03

2020-12-16T12:03

2020-12-16T12:03

владимир волох

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Увеличения числа мигрантов в России следует ожидать во второй половине 2021 года, если удастся переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будут открыты границы, заявил РИА Новости профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.По его прогнозу, потребности нашей экономики в иностранной рабочей силе будут удовлетворены к концу 2021 года.Что касается причин оттока, то пандемию коронавируса следует рассматривать как виновника номер один, отметил Волох, связанные с ней меры "существенно изменили нашу жизнь, не только россиян, но и иностранных граждан". Он также напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 40-процентном сокращении количества прибывающих в столицу.

https://ria.ru/20201215/prigovor-1589360894.html

москва

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владимир волох, сергей собянин, москва, общество