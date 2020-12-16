https://ria.ru/20201216/profilaktika-1589492107.html

Медведев призвал усилить профилактику инфекционных заболеваний

Медведев призвал усилить профилактику инфекционных заболеваний

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости быстрее разработать меры для усиления профилактики инфекционных заболеваний, применения... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:57

2020-12-16T13:57

2020-12-16T13:57

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости быстрее разработать меры для усиления профилактики инфекционных заболеваний, применения эффективных схем их лечения.Медведев отметил, что распространение антимикробной резистентности - это без преувеличения одна из самых острых проблем современности, с которыми сталкивается система здравоохранения. За последние десятилетия она стала особенно актуальной во многих развитых странах."Долгое время антибиотики бесконтрольно применялись в здравоохранении, ветеринарии, сельском хозяйстве. Это привело к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями, которые определяют устойчивость к препаратам", - напомнил Медведев.Он подчеркнул, что по оценкам международных экспертов более 700 тысяч смертей в год связано с антимикробной устойчивостью, и в ближайшие годы цифра может значительно увеличиться. "Кроме того, подобные микроорганизмы потенциально могут использоваться в качестве мощного биологического оружия", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20201216/plan-1589487511.html

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здоровье - общество, дмитрий медведев, общество