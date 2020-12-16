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Медведев призвал усилить профилактику инфекционных заболеваний
Медведев призвал усилить профилактику инфекционных заболеваний
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости быстрее разработать меры для усиления профилактики инфекционных заболеваний, применения... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:57
2020-12-16T13:57
2020-12-16T13:57
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости быстрее разработать меры для усиления профилактики инфекционных заболеваний, применения эффективных схем их лечения.Медведев отметил, что распространение антимикробной резистентности - это без преувеличения одна из самых острых проблем современности, с которыми сталкивается система здравоохранения. За последние десятилетия она стала особенно актуальной во многих развитых странах."Долгое время антибиотики бесконтрольно применялись в здравоохранении, ветеринарии, сельском хозяйстве. Это привело к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями, которые определяют устойчивость к препаратам", - напомнил Медведев.Он подчеркнул, что по оценкам международных экспертов более 700 тысяч смертей в год связано с антимикробной устойчивостью, и в ближайшие годы цифра может значительно увеличиться. "Кроме того, подобные микроорганизмы потенциально могут использоваться в качестве мощного биологического оружия", - заявил Медведев.
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здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев
заявил о необходимости быстрее разработать меры для усиления профилактики инфекционных заболеваний, применения эффективных схем их лечения.
"В нашей стране приняты Стратегия предупреждения антимикробной резистентности до 2030 года, и правительство утвердило план по ее реализации… Важно как можно быстрее разработать системные качественные меры, направленные на борьбу с распространением антимикробной устойчивости. Я имею в виду усиление профилактики инфекционных заболеваний, применение эффективных схем лечения с помощью противомикробных препаратов, применением ускоренных методов такого рода диагностики, особе внимание нужно уделить материальной базе лабораторий", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев отметил, что распространение антимикробной резистентности - это без преувеличения одна из самых острых проблем современности, с которыми сталкивается система здравоохранения. За последние десятилетия она стала особенно актуальной во многих развитых странах.
"Долгое время антибиотики бесконтрольно применялись в здравоохранении, ветеринарии, сельском хозяйстве. Это привело к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями, которые определяют устойчивость к препаратам", - напомнил Медведев.
Он подчеркнул, что по оценкам международных экспертов более 700 тысяч смертей в год связано с антимикробной устойчивостью, и в ближайшие годы цифра может значительно увеличиться. "Кроме того, подобные микроорганизмы потенциально могут использоваться в качестве мощного биологического оружия", - заявил Медведев.