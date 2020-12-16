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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
Москвичам вечером лучше пересесть на городской транспорт из-за сильных пробок на дорогах, пишет столичный Департамент транспорта. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:12
2020-12-16T08:12
2020-12-16T08:12
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичам вечером лучше пересесть на городской транспорт из-за сильных пробок на дорогах, пишет столичный Департамент транспорта.Как отметил Дептранс, сейчас пробки в городе - 4 балла. На движение серьезно влияют ДТП на юге и юго-востоке МКАД. Движение в центр затруднено на внешней стороне МКАД на Проспекте мира и Шоссе Энтузиастов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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департамент транспорта г. москвы, общество