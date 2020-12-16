https://ria.ru/20201216/probki-1589425289.html

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

Москвичам вечером лучше пересесть на городской транспорт из-за сильных пробок на дорогах, пишет столичный Департамент транспорта. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:12

2020-12-16T08:12

2020-12-16T08:12

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москвичам вечером лучше пересесть на городской транспорт из-за сильных пробок на дорогах, пишет столичный Департамент транспорта.Как отметил Дептранс, сейчас пробки в городе - 4 балла. На движение серьезно влияют ДТП на юге и юго-востоке МКАД. Движение в центр затруднено на внешней стороне МКАД на Проспекте мира и Шоссе Энтузиастов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, общество