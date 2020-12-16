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Байден рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
Байден рассказал, когда сделает прививку от COVID-19
Избранный президент США Джо Байден пообещал, что не станет делать прививку от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:06
2020-12-16T21:06
2020-12-16T21:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден пообещал, что не станет делать прививку от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска.В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых."Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна", - заявил Байден журналистам, отвечая на вопрос когда он намерен сделать прививку от COVID-19.Он отметил, что его команда сейчас работает над этим планом и пообещал, что привьется от коронавируса публично.Ранее Байден говорил, что хочет успокоить тех, кто боится вакцины от коронавируса, потому что самый старый избранный президент примет препарат. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости.
Избранный президент США Джо Байден
пообещал, что не станет делать прививку от коронавируса раньше тех, кто находится в группе риска.
В понедельник в США
началась вакцинация от коронавируса с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь препарат получают медицинские сотрудники и постояльцы домов престарелых.
"Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна", - заявил Байден журналистам, отвечая на вопрос когда он намерен сделать прививку от COVID-19.
Он отметил, что его команда сейчас работает над этим планом и пообещал, что привьется от коронавируса публично.
Ранее Байден говорил, что хочет успокоить тех, кто боится вакцины от коронавируса, потому что самый старый избранный президент примет препарат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.