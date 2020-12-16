https://ria.ru/20201216/privivka-1589566949.html

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:51

2020-12-16T18:51

2020-12-16T19:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.Об этом сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.Согласно документу, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что по всей стране началась вакцинация от коронавируса, для ее эффективности разработали график поставок препарата по всей стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586541109.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество