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Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:51
2020-12-16T19:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.Об этом сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.Согласно документу, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что по всей стране началась вакцинация от коронавируса, для ее эффективности разработали график поставок препарата по всей стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586541109.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

18:51 16.12.2020 (обновлено: 19:25 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Вакцинацию от коронавирусной инфекции внесли в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Об этом сказано в приказе Минздрава, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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Согласно документу, в приоритетном порядке прививку будут делать работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.
К приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг.
К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что по всей стране началась вакцинация от коронавируса, для ее эффективности разработали график поставок препарата по всей стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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