https://ria.ru/20201216/prezident-1589416716.html
"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса
"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:18
2020-12-16T02:18
2020-12-16T02:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band.По мнению Болсонару, прививки не могут быть обязательными и ими должны воспользоваться те, кто хочет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584214970.html
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия