https://ria.ru/20201216/prezident-1589416716.html

"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса

"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T02:18

2020-12-16T02:18

2020-12-16T02:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

жаир болсонару

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band.По мнению Болсонару, прививки не могут быть обязательными и ими должны воспользоваться те, кто хочет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584214970.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия