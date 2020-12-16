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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/prezident-1589416716.html
"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса
"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:18
2020-12-16T02:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band.По мнению Болсонару, прививки не могут быть обязательными и ими должны воспользоваться те, кто хочет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия

"И точка": президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса

02:18 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинироваться от COVID-19, заявил сам политик в интервью телеканалу Band.
"Я не буду прививаться и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", - сказал он.
По мнению Болсонару, прививки не могут быть обязательными и ими должны воспользоваться те, кто хочет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруРио-де-Жанейро (город)Бразилия
 
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