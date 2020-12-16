https://ria.ru/20201216/premiya-1589561540.html

Минниханов вручил первую премию имени Марковникова по органической химии

Минниханов вручил первую премию имени Марковникова по органической химии

Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду вручил ученому из Казани, академику РАН, профессору Казанского федерального университета (КФУ) Александру... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:25

2020-12-16T18:25

2020-12-16T18:26

республика татарстан

казанский (приволжский) федеральный университет

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду вручил ученому из Казани, академику РАН, профессору Казанского федерального университета (КФУ) Александру Коновалову первую Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии, сообщает пресс-служба главы республики.Международная премия имени В.В. Марковникова учреждена указом президента Татарстана 25 июля 2020 года в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения ученых за выдающиеся научные труды, открытия и изобретения в области органической химии и увековечения памяти знаменитого химика-органика, представителя казанской химической школы Владимира Васильевича Марковникова."Рустам Минниханов поздравил Александра Коновалова с высокой наградой, отметил его большой вклад в развитие казанской химической школы и российской науки в целом", - говорится в сообщении.Как напомнили в Казанском университете, Александр Коновалов окончил химический факультет университета, является ученым с мировым именем, главой всемирно известной казанской химической школы – "колыбели" российской органической химии. Основные направления его научных исследований – это физическая органическая химия, химия фосфорорганических соединений, химия возобновляемого природного сырья, супрамолекулярная и нанохимия."Александр Иванович много сделал для развития науки и образования в нашей стране и республике, находясь на различных руководящих постах, в том числе на посту ректора Казанского государственного университета. Его вклад в науку сложно переоценить, а заслуги отмечены многочисленными наградами, к которым добавилась сегодня и данная престижная премия", - сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.Премия В.В. Марковникова присуждается раз в два года одному российскому или иностранному ученому персонально за отдельные научные работы или комплекс работ единой тематики, научные открытия и изобретения, а также за их совокупность. Удостоенным премии ученым присваивается звание лауреата, вручаются диплом, медаль и денежное вознаграждение.Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений, который в стенах Казанского университета сформулировал и доказал одно из ключевых правил современной органической химии (правило Марковникова), развил и обогатил бутлеровскую теорию строения органических соединений.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

https://ria.ru/20201204/vykhodnoy-1587611825.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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казанский (приволжский) федеральный университет, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество