Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201216/premiya-1589561540.html
Минниханов вручил первую премию имени Марковникова по органической химии
Минниханов вручил первую премию имени Марковникова по органической химии
Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду вручил ученому из Казани, академику РАН, профессору Казанского федерального университета (КФУ) Александру... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:25
2020-12-16T18:26
республика татарстан
казанский (приволжский) федеральный университет
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d56198fb8da0c39578cf5e311af4dfeb.jpg
КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду вручил ученому из Казани, академику РАН, профессору Казанского федерального университета (КФУ) Александру Коновалову первую Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии, сообщает пресс-служба главы республики.Международная премия имени В.В. Марковникова учреждена указом президента Татарстана 25 июля 2020 года в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения ученых за выдающиеся научные труды, открытия и изобретения в области органической химии и увековечения памяти знаменитого химика-органика, представителя казанской химической школы Владимира Васильевича Марковникова."Рустам Минниханов поздравил Александра Коновалова с высокой наградой, отметил его большой вклад в развитие казанской химической школы и российской науки в целом", - говорится в сообщении.Как напомнили в Казанском университете, Александр Коновалов окончил химический факультет университета, является ученым с мировым именем, главой всемирно известной казанской химической школы – "колыбели" российской органической химии. Основные направления его научных исследований – это физическая органическая химия, химия фосфорорганических соединений, химия возобновляемого природного сырья, супрамолекулярная и нанохимия."Александр Иванович много сделал для развития науки и образования в нашей стране и республике, находясь на различных руководящих постах, в том числе на посту ректора Казанского государственного университета. Его вклад в науку сложно переоценить, а заслуги отмечены многочисленными наградами, к которым добавилась сегодня и данная престижная премия", - сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.Премия В.В. Марковникова присуждается раз в два года одному российскому или иностранному ученому персонально за отдельные научные работы или комплекс работ единой тематики, научные открытия и изобретения, а также за их совокупность. Удостоенным премии ученым присваивается звание лауреата, вручаются диплом, медаль и денежное вознаграждение.Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений, который в стенах Казанского университета сформулировал и доказал одно из ключевых правил современной органической химии (правило Марковникова), развил и обогатил бутлеровскую теорию строения органических соединений.
https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html
https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html
https://ria.ru/20201204/vykhodnoy-1587611825.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155077/47/1550774787_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_18810e5069f6b4ed3a9079fdf7fd1309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казанский (приволжский) федеральный университет, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Минниханов вручил первую премию имени Марковникова по органической химии

18:25 16.12.2020 (обновлено: 18:26 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду вручил ученому из Казани, академику РАН, профессору Казанского федерального университета (КФУ) Александру Коновалову первую Международную премию имени В.В. Марковникова за вклад в развитие органической химии, сообщает пресс-служба главы республики.
Международная премия имени В.В. Марковникова учреждена указом президента Татарстана 25 июля 2020 года в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения ученых за выдающиеся научные труды, открытия и изобретения в области органической химии и увековечения памяти знаменитого химика-органика, представителя казанской химической школы Владимира Васильевича Марковникова.
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 14:20Республика Татарстан
Горячая линия по ценам на продукты заработала в прокуратуре Татарстана
"Рустам Минниханов поздравил Александра Коновалова с высокой наградой, отметил его большой вклад в развитие казанской химической школы и российской науки в целом", - говорится в сообщении.
Как напомнили в Казанском университете, Александр Коновалов окончил химический факультет университета, является ученым с мировым именем, главой всемирно известной казанской химической школы – "колыбели" российской органической химии. Основные направления его научных исследований – это физическая органическая химия, химия фосфорорганических соединений, химия возобновляемого природного сырья, супрамолекулярная и нанохимия.
"Александр Иванович много сделал для развития науки и образования в нашей стране и республике, находясь на различных руководящих постах, в том числе на посту ректора Казанского государственного университета. Его вклад в науку сложно переоценить, а заслуги отмечены многочисленными наградами, к которым добавилась сегодня и данная престижная премия", - сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
10 декабря, 11:08Республика Татарстан
Татарстан продолжит поддерживать инвесторов
Премия В.В. Марковникова присуждается раз в два года одному российскому или иностранному ученому персонально за отдельные научные работы или комплекс работ единой тематики, научные открытия и изобретения, а также за их совокупность. Удостоенным премии ученым присваивается звание лауреата, вручаются диплом, медаль и денежное вознаграждение.
Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, ученик Александра Бутлерова, создатель учения о взаимном влиянии атомов в молекулах органических соединений, который в стенах Казанского университета сформулировал и доказал одно из ключевых правил современной органической химии (правило Марковникова), развил и обогатил бутлеровскую теорию строения органических соединений.
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 09:24Республика Татарстан
Татарстан объявил 31 декабря выходным днем
 
Республика ТатарстанКазанский (Приволжский) федеральный университетРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
Лента новостейМолния