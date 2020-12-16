https://ria.ru/20201216/predpriyatiya-1589481794.html
Московские власти заявили об отсутствии критического закрытия предприятий
Московские власти заявили об отсутствии критического закрытия предприятий
Несмотря на то что из-за пандемии столичные предприятия приостанавливали свою деятельность, критического закрытия предприятий нет, сообщил руководитель... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:21
2020-12-16T13:21
2020-12-16T13:40
александр прохоров
экономика
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несмотря на то что из-за пандемии столичные предприятия приостанавливали свою деятельность, критического закрытия предприятий нет, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.Он пояснил, что предприятия приходят в Москву не только потому, что здесь хорошие условия для инвестиций или работы, а ещё и потому, что Москва 0 очень большой рынок сбыта, что позволяет продолжать или принимать решение о новых инвестициях."Если это будет современный востребованный продукт, московский рынок, либо рынок ближайших субъектов его примут", - заключил Прохоров.
https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485301.html
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александр прохоров, экономика, москва