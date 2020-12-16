https://ria.ru/20201216/prava-1589453328.html

Американский комитет защиты православия раскрыл свои планы

Американский комитет защиты православия раскрыл свои планы

Недавно созданный независимый Православный комитет по связям с общественностью (OPAC) не стремится повлиять на мировое православие, его целью является защита... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:23

2020-12-16T11:23

2020-12-16T11:23

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АФИНЫ, 16 дек – РИА Новости. Недавно созданный независимый Православный комитет по связям с общественностью (OPAC) не стремится повлиять на мировое православие, его целью является защита христиан во всем мире и поддержка влияния и авторитета патриарха Константинопольского Варфоломея, заявил РИА Новости соучредитель и председатель OPAC Джордж Дзидзикос.В начале декабря в США создан Православный комитет по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, OPAC), его целью является выявление фактов преследования христиан по всему миру и борьба с нарушением их прав. Американец греческого происхождения Дзидзикос участвовал в президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, был его помощником. Дзидзикос является активным членом ордена Андрея Первозванного, архонтом Константинопольского патриарха. Он поддерживает выдачу Варфоломеем томоса автокефалии неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).На вопрос, почему решено создать комитет именно сейчас, хотя права христиан в мире нарушаются уже давно, Дзидзикос ответил, что учредители сочли время подходящим."Всегда есть возможности собраться вместе и сделать то, что правильно, и для меня и моих коллег-соучредителей OPAC, Эндрю Вениопулоса и Ника Фурриса, сейчас было подходящее время. Сейчас было подходящее время лично для нас, чтобы добавить свои голоса ко множеству других голосов в этом пространстве и привлечь больше внимания к преследуемым христианам во всем мире. Вы правы, права христиан нарушаются уже давно. Слишком долго. Возможно, это причина "почему именно сейчас". Хватит значит хватит!" - заявил Дзидзикос.Он считает, что мир запоздал с обращением к проблеме превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. "Мы поддерживаем тот факт, что ЮНЕСКО проводит расследование, но удивительно, почему это длится так долго. Да, захват и повторное превращение (собора в мечеть) были мотивирующим фактором, но не единственным. Это решение нас глубоко взволновало и возмутило. Однако это нас не ошеломило. Ведь монастырь Хора захватили больше года назад", - заявил Дзидзикос.Судя по его заявлениям, председатель OPAC не знаком с заявлениями православных церквей в защиту Айя-Софии и Хоры."Что интересно, так это то, как мало высказывался православный мир за пределами Греции и Константинополя, а когда они говорили, призывов к действию почти не было. Где возмущение? Что делается? Пора людям повышать голос, когда случаются подобные вещи", - сказал Дзидзикос.Монастырь Хора в Стамбуле использовался как мечеть в течение 434 лет и был преобразован в музей в 1945 году министерским решением. В августе 2020 года правительство республики решило превратить его в мечеть. В июле в мечеть был превращен всемирно известный Храм Святой Софии - Айя София в Стамбуле, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Он не согласен с мнением о том, что создание комитета - это попытка сместить центр православия в США в то время, когда падает авторитет и влияние патриарха Варфоломея, и создать еще один рычаг воздействия на другие страны."Я бы со всем уважением не согласился с этим. Фактически, мы рассматриваем наше участие как поддержку и приумножение неизменного влияния и авторитета Вселенского патриарха, служившего дольше всех в истории. Я также не согласен с вашим утверждением о том, что США стремятся повлиять на мировое православие. Очевидно, что основное влияние оказывает Российская Федерация через то, что, по сути, если не официально, является государственной церковью, церковью, находящейся под сильным влиянием государства. Мы надеемся, что до тех пор, пока это влияние уважает свободу мысли, совести и религии, такое влияние будет конструктивным и полезным", - сказал Дзидзикос.Он не считает ложным утверждение о том, что Россия подрывает авторитет Вселенского патриарха, когда он инициировал раскол и предоставил автокефалию части Церкви Украины в соответствии с желанием президента Украины."Опять же, я не согласен с таким посылом. Мне кажется, что у вас обратный порядок. Именно Русская церковь разорвала отношения с Константинополем, и это определение слова "раскол". Вопрос об украинской автокефалии не будет решен в этом интервью, но одно можно сказать уверено: все больше украинских верующих теперь в лоне православной церкви. В конце концов, украинский народ сам будет принимать решения о будущем своей церкви", - заявил он."Позвольте напомнить, что Украина - не дочка России и что Киев находился под Константинополем на протяжении веков, прежде чем в Москве был хотя бы один приход", - сказал он.По его словам, OPAC будет поддерживать украинский народ и его выбор независимо от того, выберет ли он автокефалию или продолжение формальных отношений с Москвой.Отвечая на вопрос о поддержке западными странами в Сирии экстремистов, Дзидзикос сказал, что Запад совершил серьезные ошибки на Ближнем Востоке, как и другие международные игроки. "В Сирии проживает самое большое количество православных христиан на Ближнем Востоке. Нам нужно поддержать Антиохийский патриархат, а также всех так называемых восточных православных. Привлечение внимания к их делу с помощью общественной защиты - миссия OPAC. Мы все должны поднять голос и положить конец этому безумию", - заявил председатель комитета.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/turtsiya-1586023783.html

https://ria.ru/20201026/lavrov-1581517545.html

https://ria.ru/20200727/1575000440.html

https://ria.ru/20201127/raskol-1586624769.html

https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html

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