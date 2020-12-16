Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/pozdravlenie-1589436152.html
Путин выразил уверенность в наращивании взаимодействия с Казахстаном
Путин выразил уверенность в наращивании взаимодействия с Казахстаном
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, выразив уверенность в дальнейшем наращивании... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:05
2020-12-16T10:08
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156068/27/1560682744_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0933d3256fb22b9e1dc9f40f6bd572f3.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, выразив уверенность в дальнейшем наращивании взаимодействия и взаимодействия и развитии отношений, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что Путин также отметил успехи Казахстана в социально-экономическом и научно-техническом развитии и авторитет страны на мировой арене.
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156068/27/1560682744_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2747f565a7e91e09650c12ac22118c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
касым-жомарт токаев, владимир путин, казахстан, политика

Путин выразил уверенность в наращивании взаимодействия с Казахстаном

10:05 16.12.2020 (обновлено: 10:08 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, выразив уверенность в дальнейшем наращивании взаимодействия и взаимодействия и развитии отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин также отметил успехи Казахстана в социально-экономическом и научно-техническом развитии и авторитет страны на мировой арене.
 
Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинКазахстанПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
Лента новостейМолния