Путин выразил уверенность в наращивании взаимодействия с Казахстаном
10:05 16.12.2020 (обновлено: 10:08 16.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, выразив уверенность в дальнейшем наращивании взаимодействия и взаимодействия и развитии отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин также отметил успехи Казахстана в социально-экономическом и научно-техническом развитии и авторитет страны на мировой арене.