Путин выразил уверенность в наращивании взаимодействия с Казахстаном

"Президент России выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур", - говорится в сообщении.