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Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии
Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии
Потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов из них - расходы на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:16
2020-12-16T12:34
московская городская дума
распространение нового коронавируса
сергей собянин
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов из них - расходы на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей, из них порядка 300 миллиардов составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним - вынужденные незапланированные расходы на пандемию", - сказал Собянин.Он отметил, что при этом экономика города выдержала удар, были выполнены все социальные обязательства перед москвичами.Несмотря на пандемию, Москву в 2020 году посетили 7 миллионов гостей, добавил Сергей Собянин."Хотя туристический поток сократился, в 2020 году Москву посетили порядка 7 миллионов гостей", - заявил мэр, выступая с отчётом в Мосгордуме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество, экономика

Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии

12:16 16.12.2020 (обновлено: 12:34 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПосетители главного универсального магазина (ГУМ) в Москве
Посетители главного универсального магазина (ГУМ) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов из них - расходы на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.
"По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей, из них порядка 300 миллиардов составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним - вынужденные незапланированные расходы на пандемию", - сказал Собянин.
Он отметил, что при этом экономика города выдержала удар, были выполнены все социальные обязательства перед москвичами.
Несмотря на пандемию, Москву в 2020 году посетили 7 миллионов гостей, добавил Сергей Собянин.
"Хотя туристический поток сократился, в 2020 году Москву посетили порядка 7 миллионов гостей", - заявил мэр, выступая с отчётом в Мосгордуме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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