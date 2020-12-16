https://ria.ru/20201216/poteri-1589468106.html

Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии

Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии

Потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов из них - расходы на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:16

2020-12-16T12:16

2020-12-16T12:34

московская городская дума

распространение нового коронавируса

сергей собянин

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потери городского бюджета Москвы в 2020 году превысят 600 миллиардов рублей, 300 миллиардов из них - расходы на пандемию, сообщил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 году превысят колоссальную цифру 600 миллиардов рублей, из них порядка 300 миллиардов составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним - вынужденные незапланированные расходы на пандемию", - сказал Собянин.Он отметил, что при этом экономика города выдержала удар, были выполнены все социальные обязательства перед москвичами.Несмотря на пандемию, Москву в 2020 году посетили 7 миллионов гостей, добавил Сергей Собянин."Хотя туристический поток сократился, в 2020 году Москву посетили порядка 7 миллионов гостей", - заявил мэр, выступая с отчётом в Мосгордуме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201213/uzhestochenie-1588999202.html

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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество, экономика