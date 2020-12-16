https://ria.ru/20201216/posolstvo-1589575279.html

Лавров открыл в Хорватии новое здание российского посольства

Лавров открыл в Хорватии новое здание российского посольства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Загреб вместе со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом принял участие в церемонии... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:54

2020-12-16T19:54

2020-12-16T19:54

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

загреб

хорватия

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Загреб вместе со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом принял участие в церемонии открытия нового здания российской дипмиссии.По его словам, открытие новых зданий посольств "хорошее подтверждение нашей обоюдной нацеленности на всемерное развитие сотрудничества в самых разных областях"."Уверен, что скоро мы возобновим сотрудничество в сфере туризма, которое сейчас встало на паузу из-за коронавирусной инфекции. Россияне очень любят хорватские курорты – и летние, и зимние. И хорватские граждане могли не раз убедиться в гостеприимстве с которым их встречают в России. С обеих сторон у нас абсолютно ясная нацеленность на всемерное развитие сотрудничества. Поэтому дипломатам скучать не придется. Новое здание создаст им более комфортные условия для того, чтобы продвигать вперед весь комплекс наших отношений", - добавил министр.

https://ria.ru/20201216/suvenir-1589494454.html

россия

загреб

хорватия

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), загреб, хорватия, в мире