https://ria.ru/20201216/posol-1589542638.html

Молдавия назначила нового посла в России

Молдавия назначила нового посла в России

Премьер Молдавии Ион Кику на заседании правительства в среду сообщил, что экс-депутат Владимир Головатюк назначен на должность посла республики в России, он... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:09

2020-12-16T17:09

2020-12-16T17:09

россия

ион кику

мид молдавии

андрей негуца

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на заседании правительства в среду сообщил, что экс-депутат Владимир Головатюк назначен на должность посла республики в России, он пожелал успеха дипломату и отметил, что этот пост является очень ответственным.Ранее Головатюк был депутатом парламента от Партии социалистов Молдавии. Указ о его назначении должен подписать президент страны.Посол Молдавии в России Андрей Негуца на этой неделе был отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков в машине, принадлежащей дипмиссии. МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.

https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html

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