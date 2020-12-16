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Молдавия назначила нового посла в России
Молдавия назначила нового посла в России
Премьер Молдавии Ион Кику на заседании правительства в среду сообщил, что экс-депутат Владимир Головатюк назначен на должность посла республики в России, он... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:09
2020-12-16T17:09
россия
ион кику
мид молдавии
андрей негуца
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на заседании правительства в среду сообщил, что экс-депутат Владимир Головатюк назначен на должность посла республики в России, он пожелал успеха дипломату и отметил, что этот пост является очень ответственным.Ранее Головатюк был депутатом парламента от Партии социалистов Молдавии. Указ о его назначении должен подписать президент страны.Посол Молдавии в России Андрей Негуца на этой неделе был отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков в машине, принадлежащей дипмиссии. МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.
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россия, ион кику, мид молдавии, андрей негуца, молдавия, в мире

Молдавия назначила нового посла в России

17:09 16.12.2020
 
© Sputnik / Vladimir PolusatovВладимир Головатюк
Владимир Головатюк - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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КИШИНЕВ, 16 дек – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на заседании правительства в среду сообщил, что экс-депутат Владимир Головатюк назначен на должность посла республики в России, он пожелал успеха дипломату и отметил, что этот пост является очень ответственным.

"Правительство одобрило назначение Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в Российской Федерации, хочу пожелать ему успехов, это очень ответственная должность. Хочу поблагодарить его за работу в парламенте", - заявил Кику.

Ранее Головатюк был депутатом парламента от Партии социалистов Молдавии. Указ о его назначении должен подписать президент страны.
Посол Молдавии в России Андрей Негуца на этой неделе был отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков в машине, принадлежащей дипмиссии. МИД Молдавии 5 декабря сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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РоссияИон КикуМИД МолдавииАндрей НегуцаМолдавияВ мире
 
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