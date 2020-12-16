https://ria.ru/20201216/pompeo-1589556031.html

Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19

Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:00

2020-12-16T18:00

2020-12-16T18:20

университет джонса хопкинса

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

майк помпео

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 16,7 миллиона человек, более 300 тысяч скончались. В числе переболевших COVID–19 президент США с семьей, а также несколько десятков сотрудников Белого дома и членов администрации США. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, майк помпео, сша, в мире