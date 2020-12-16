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Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19
Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:00
2020-12-16T18:20
университет джонса хопкинса
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
майк помпео
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в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 16,7 миллиона человек, более 300 тысяч скончались. В числе переболевших COVID–19 президент США с семьей, а также несколько десятков сотрудников Белого дома и членов администрации США. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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университет джонса хопкинса, коронавирус covid-19, майк помпео, сша, в мире

Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19

18:00 16.12.2020 (обновлено: 18:20 16.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 16 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим COVID–19, его тест на коронавирус пока отрицательный, сообщила пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь контактировал с лицом, сдавшим положительный тест на COVID, … госсекретарь сдал тест, он отрицательный. В соответствии с рекомендациями CDC (Управление по контролю и предотвращению заболеваний США), он уходит на карантин", - сообщил представитель ведомства. Личность заболевшего не называется из соображений защиты частной информации, отмечают в ведомстве.

Помпео, сообщила его пресс-служба, находится под наблюдением медслужбы госдепартамента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 16,7 миллиона человек, более 300 тысяч скончались. В числе переболевших COVID–19 президент США с семьей, а также несколько десятков сотрудников Белого дома и членов администрации США.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоСШАВ мире
 
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