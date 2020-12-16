https://ria.ru/20201216/pompeo-1589517887.html
"Вывернул историю наизнанку". Европейцев разозлили слова Помпео о России
"Вывернул историю наизнанку". Европейцев разозлили слова Помпео о России
Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:37
2020-12-16T15:37
2020-12-16T15:37
россия
майк помпео
средиземноморье
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_46796def0654386cdaf32c80bcfcf244.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье.Ранее американский дипломат заявил, что Москва якобы угрожает стабильности в регионе, а глава российского МИД Сергей Лавров "пытается переписать историю"."С какой-то жуткой системностью американцы вытаскивают, чтобы попугать нас, все ту же анахроничную угрозу "русского чудовища". При этом сами американцы Европе уделяют роль места для военных игр", — написал Dany L."Я не заметил, что это, понятное дело, Путин уничтожил Ирак и Ливию как единые государства, убил Саддама Хуссейна и зарезал Каддафи. Это Путин, а не США сделали Афганистан государством в руках террористов. Вот как я выворачиваю историю наизнанку — совсем как Помпео", — сыронизировал Aidetoi."Американцы у нас добрые, а русские и китайцы — злые. США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями. Все это ждет те страны, которые не разделяют так называемые правила, установленные США вместо международного права", — отметил Giac."Я обожаю Помпео! Мне его будет не хватать. Ему не хватает только кругленького красного носа. С ним Помпео стал бы идеальным клоуном международных отношений", — пошутил Karakol51.Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Хорватии, прокомментировал заявление Помпео. Министр подчеркнул, что политика США в Средиземноморье является неконструктивной. В частности, по его словам, Вашингтон беспричинно старается "запретить" всем странам региона сотрудничать с Москвой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20201216/pompeo-1589417406.html
https://ria.ru/20201216/tramp-1589423444.html
https://ria.ru/20201213/sverkhderzhava-1589023879.html
россия
средиземноморье
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584063779_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_aebb75911eaf58ecc92698d5d34c444c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майк помпео, средиземноморье, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Читатели газеты Le Figaro
отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео
, обвинившего Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье
.
Ранее американский дипломат заявил, что Москва якобы угрожает стабильности в регионе, а глава российского МИД Сергей Лавров
"пытается переписать историю".
"С какой-то жуткой системностью американцы вытаскивают, чтобы попугать нас, все ту же анахроничную угрозу "русского чудовища". При этом сами американцы Европе уделяют роль места для военных игр", — написал Dany L.
"Я не заметил, что это, понятное дело, Путин уничтожил Ирак и Ливию как единые государства, убил Саддама Хуссейна и зарезал Каддафи. Это Путин, а не США сделали Афганистан государством в руках террористов. Вот как я выворачиваю историю наизнанку — совсем как Помпео", — сыронизировал Aidetoi.
"Американцы у нас добрые, а русские и китайцы — злые. США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями. Все это ждет те страны, которые не разделяют так называемые правила, установленные США вместо международного права", — отметил Giac.
"Я обожаю Помпео! Мне его будет не хватать. Ему не хватает только кругленького красного носа. С ним Помпео стал бы идеальным клоуном международных отношений", — пошутил Karakol51.
Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Хорватии, прокомментировал
заявление Помпео. Министр подчеркнул, что политика США в Средиземноморье является неконструктивной. В частности, по его словам, Вашингтон беспричинно старается "запретить" всем странам региона сотрудничать с Москвой.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>