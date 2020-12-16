https://ria.ru/20201216/pompeo-1589517887.html

"Вывернул историю наизнанку". Европейцев разозлили слова Помпео о России

"Вывернул историю наизнанку". Европейцев разозлили слова Помпео о России

Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:37

2020-12-16T15:37

2020-12-16T15:37

россия

майк помпео

средиземноморье

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro отреагировали на заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье.Ранее американский дипломат заявил, что Москва якобы угрожает стабильности в регионе, а глава российского МИД Сергей Лавров "пытается переписать историю"."С какой-то жуткой системностью американцы вытаскивают, чтобы попугать нас, все ту же анахроничную угрозу "русского чудовища". При этом сами американцы Европе уделяют роль места для военных игр", — написал Dany L."Я не заметил, что это, понятное дело, Путин уничтожил Ирак и Ливию как единые государства, убил Саддама Хуссейна и зарезал Каддафи. Это Путин, а не США сделали Афганистан государством в руках террористов. Вот как я выворачиваю историю наизнанку — совсем как Помпео", — сыронизировал Aidetoi."Американцы у нас добрые, а русские и китайцы — злые. США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями. Все это ждет те страны, которые не разделяют так называемые правила, установленные США вместо международного права", — отметил Giac."Я обожаю Помпео! Мне его будет не хватать. Ему не хватает только кругленького красного носа. С ним Помпео стал бы идеальным клоуном международных отношений", — пошутил Karakol51.Сегодня глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Хорватии, прокомментировал заявление Помпео. Министр подчеркнул, что политика США в Средиземноморье является неконструктивной. В частности, по его словам, Вашингтон беспричинно старается "запретить" всем странам региона сотрудничать с Москвой.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201216/pompeo-1589417406.html

https://ria.ru/20201216/tramp-1589423444.html

https://ria.ru/20201213/sverkhderzhava-1589023879.html

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россия, майк помпео, средиземноморье, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире