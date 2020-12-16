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https://ria.ru/20201216/pompeo-1589417406.html
Помпео назвал Россию "реальным вызовом"
Помпео назвал Россию "реальным вызовом"
Госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать приписываемые России взломы учреждений в США, но заявил, что Россия является "вызовом" для Америки в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:50
2020-12-16T02:50
вашингтон
майк помпео
министерство финансов сша
министерство внутренней безопасности сша
дмитрий песков
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать приписываемые России взломы учреждений в США, но заявил, что Россия является "вызовом" для Америки в киберсфере.В интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро Помпео спросили о "российской агрессии" в киберсфере в свете последних взломов учреждений США.Он вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы."Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они - реальный вызов", - заявил Помпео.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
https://ria.ru/20201216/kiberataki-1589417270.html
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вашингтон, майк помпео, министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, дмитрий песков, сша, в мире

Помпео назвал Россию "реальным вызовом"

02:50 16.12.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать приписываемые России взломы учреждений в США, но заявил, что Россия является "вызовом" для Америки в киберсфере.
В интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро Помпео спросили о "российской агрессии" в киберсфере в свете последних взломов учреждений США.
"Я не уверен, что они (Россия - ред.) стали более агрессивны. Это нечто постоянное. Российские усилия по использованию киберпотенциала против нас здесь, в США, - продолжается постоянно, пока я был в конгрессе шесть лет, а теперь шесть лет в администрации. Я видел это постоянно на протяжении долгого времени", - ответил Помпео.
Он вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы.
"Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они - реальный вызов", - заявил Помпео.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
02:47
Советник Трампа вернулся из Европы из-за "российских кибератак"
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 11:07Медиавойны
WP: Госдеп стал жертвой "кибершпионажа" со стороны России
 
ВашингтонМайк ПомпеоМинистерство финансов СШАМинистерство внутренней безопасности СШАДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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