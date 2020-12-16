https://ria.ru/20201216/pompeo-1589417406.html

Помпео назвал Россию "реальным вызовом"

Помпео назвал Россию "реальным вызовом"

Госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать приписываемые России взломы учреждений в США, но заявил, что Россия является "вызовом" для Америки в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T02:50

2020-12-16T02:50

2020-12-16T02:50

вашингтон

майк помпео

министерство финансов сша

министерство внутренней безопасности сша

дмитрий песков

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать приписываемые России взломы учреждений в США, но заявил, что Россия является "вызовом" для Америки в киберсфере.В интервью синдицированному радиошоу Бена Шапиро Помпео спросили о "российской агрессии" в киберсфере в свете последних взломов учреждений США.Он вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы."Они пытались вмешиваться в наши выборы в 2008, 2012, 2016 годах. Мы лучше справились в 2020 году, дав им отпор. Это реальный вызов. Мы заставили русских заплатить цену. Мы призвали их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но они - реальный вызов", - заявил Помпео.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Также сообщалось о том, что могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США. Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности ко взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится. Посольство России в США назвало обвинения американских СМИ в адрес РФ безосновательными.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о хакерских атаках на минфин США, заявил, что Россия здесь ни при чем.

https://ria.ru/20201216/kiberataki-1589417270.html

https://ria.ru/20201215/kibershpionazh-1589276726.html

вашингтон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, майк помпео, министерство финансов сша, министерство внутренней безопасности сша, дмитрий песков, сша, в мире