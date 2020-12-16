https://ria.ru/20201216/polet-1589564929.html
Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300
Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300
Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:40
2020-12-16T18:40
2020-12-16T18:40
россия
ил-114-300
самолеты
ростех
жуковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589508238_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9706ffb36bea5749a0af463f9f67b0b9.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300.На видеозаписи показан взлет машины с ВПП на аэродроме в Жуковском.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", ранее самолет выполнил несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси.Новейший Ил-114-300 оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01. Его особенностью, помимо прочего, является возможность использовать короткие полосы, а также грунтовые аэродромы и ледовые полосы в Арктике.Самолет является модернизированной версией Ил-114. Он предназначен для региональных перевозок и вмещает 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.
https://ria.ru/20201216/il114-1589523102.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564790935.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589508238_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e7ef2eacfdf4c3395ebe65fa24f9a2b0.jpg
Первый взлет нового российского самолета Ил-114-300
"Ростех" предоставил РИА Новости видео первого полета нового российского регионального самолета Ил-114-300.
2020-12-16T18:40
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ил-114-300, самолеты, ростех, жуковский