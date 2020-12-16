https://ria.ru/20201216/polet-1589564929.html

Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300

Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300

Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:40

2020-12-16T18:40

2020-12-16T18:40

россия

ил-114-300

самолеты

ростех

жуковский

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300.На видеозаписи показан взлет машины с ВПП на аэродроме в Жуковском.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", ранее самолет выполнил несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси.Новейший Ил-114-300 оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01. Его особенностью, помимо прочего, является возможность использовать короткие полосы, а также грунтовые аэродромы и ледовые полосы в Арктике.Самолет является модернизированной версией Ил-114. Он предназначен для региональных перевозок и вмещает 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.

https://ria.ru/20201216/il114-1589523102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564790935.html

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Первый взлет нового российского самолета Ил-114-300 "Ростех" предоставил РИА Новости видео первого полета нового российского регионального самолета Ил-114-300. 2020-12-16T18:40 true PT0M15S

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россия, ил-114-300, самолеты, ростех, жуковский