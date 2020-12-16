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https://ria.ru/20201216/polet-1589564929.html
Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300
Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300
Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:40
2020-12-16T18:40
россия
ил-114-300
самолеты
ростех
жуковский
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300.На видеозаписи показан взлет машины с ВПП на аэродроме в Жуковском.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", ранее самолет выполнил несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси.Новейший Ил-114-300 оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01. Его особенностью, помимо прочего, является возможность использовать короткие полосы, а также грунтовые аэродромы и ледовые полосы в Арктике.Самолет является модернизированной версией Ил-114. Он предназначен для региональных перевозок и вмещает 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.
https://ria.ru/20201216/il114-1589523102.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564790935.html
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РИА Новости
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Первый взлет нового российского самолета Ил-114-300
"Ростех" предоставил РИА Новости видео первого полета нового российского регионального самолета Ил-114-300.
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россия, ил-114-300, самолеты, ростех, жуковский

Опубликовано видео первого полета новейшего Ил-114-300

18:40 16.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала кадры первого полета нового российского пассажирского лайнера Ил-114-300.
На видеозаписи показан взлет машины с ВПП на аэродроме в Жуковском.
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 15:57
Вице-премьер Борисов рассказал, где будет востребован самолет Ил-114-300
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха", ранее самолет выполнил несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси.
Новейший Ил-114-300 оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01. Его особенностью, помимо прочего, является возможность использовать короткие полосы, а также грунтовые аэродромы и ледовые полосы в Арктике.
Самолет является модернизированной версией Ил-114. Он предназначен для региональных перевозок и вмещает 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 16:31Сказано в эфире
"Такая машина нужна". Эксперт назвал главное преимущество Ил-114-300В России начали сборку первого серийного Ил-114-300. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко рассказал, почему самолет необходим отечественной авиации.
 
РоссияИл-114-300самолетыРостехЖуковский
 
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