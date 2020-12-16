https://ria.ru/20201216/polet-1589504070.html

Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет

Новый пассажирский Ил-114-300 совершил первый полет

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:44

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2020-12-16T15:51

россия

ил-114-300

ростех

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил первый полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".Полет состоялся на аэродроме в Жуковском. Ранее машина в рамках подготовки к летным испытаниям выполнила несколько скоростных пробежек по полосе с подъемом передней стойки шасси. Ил-114-300 — отечественный пассажирский самолет, модернизированная версия Ил-114. Машина предназначена для региональных перевозок, она может взять на борт 68 пассажиров. Дальность полета — до 1,9 тысячи километров.Лайнер оснащен российскими турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01.Новый самолет может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Арктике. Также Ил-114-300 смогут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением.

https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564790935.html

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Первый взлет нового российского самолета Ил-114-300 "Ростех" предоставил РИА Новости видео первого полета нового российского регионального самолета Ил-114-300. 2020-12-16T14:44 true PT0M15S

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россия, ил-114-300, ростех