https://ria.ru/20201216/pokhmele-1589512952.html
Названо блюдо, которое облегчает похмелье
Названо блюдо, которое облегчает похмелье
Диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" о способе улучшить самочувствие после употребления алкоголя. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:22
2020-12-16T15:22
2020-12-16T16:59
нурия дианова
диеты
новый год
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156320/41/1563204147_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2a7de926bdd5df6639e28b97bd5cf81f.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" о способе улучшить самочувствие после употребления алкоголя. Также специалист посоветовала не пить на голодный желудок.Кроме того, Дианова рекомендовала не доедать приготовленные накануне салаты, содержащие майонез. Это может стать причиной пищевого отравления. Сам новогодний стол должен быть более легким, чем традиционный, подчеркнула эксперт. Лучше ограничиться одним майонезным салатом, колбасную нарезку заменить на язык говяжий, куриный рулет или индейку, а соки — на воду и минералку. Если следовать этим советам и не переедать, то новогодняя ночь пройдет без неприятных последствий для организма, подытожила диетолог.
https://ria.ru/20201207/stol-1588076853.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156320/41/1563204147_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f8a83161ea59603928f7f0578d484c1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нурия дианова, диеты, новый год, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Диетолог Нурия Дианова
рассказала в беседе с телеканалом "Звезда"
о способе улучшить самочувствие после употребления алкоголя.
"Первого числа отлично подойдет холодец. Он облегчает похмелье. И это блюдо намного лучше, чем колбасная нарезка", — сказала она
Также специалист посоветовала не пить на голодный желудок.
"Первое, чем чревато новогоднее застолье, — это злоупотребление алкоголем, особенно шампанским. Газированные напитки быстрее всасываются в желудке и тем опасны. Поэтому главный совет — не быть голодным, пить не натощак", — добавила она.
Кроме того, Дианова рекомендовала не доедать приготовленные накануне салаты, содержащие майонез. Это может стать причиной пищевого отравления.
Сам новогодний стол должен быть более легким, чем традиционный, подчеркнула эксперт. Лучше ограничиться одним майонезным салатом, колбасную нарезку заменить на язык говяжий, куриный рулет или индейку, а соки — на воду и минералку.
Если следовать этим советам и не переедать, то новогодняя ночь
пройдет без неприятных последствий для организма, подытожила диетолог.