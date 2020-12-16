https://ria.ru/20201216/pokhmele-1589512952.html

Названо блюдо, которое облегчает похмелье

Названо блюдо, которое облегчает похмелье

Диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" о способе улучшить самочувствие после употребления алкоголя. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:22

2020-12-16T15:22

2020-12-16T16:59

нурия дианова

диеты

новый год

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Диетолог Нурия Дианова рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" о способе улучшить самочувствие после употребления алкоголя. Также специалист посоветовала не пить на голодный желудок.Кроме того, Дианова рекомендовала не доедать приготовленные накануне салаты, содержащие майонез. Это может стать причиной пищевого отравления. Сам новогодний стол должен быть более легким, чем традиционный, подчеркнула эксперт. Лучше ограничиться одним майонезным салатом, колбасную нарезку заменить на язык говяжий, куриный рулет или индейку, а соки — на воду и минералку. Если следовать этим советам и не переедать, то новогодняя ночь пройдет без неприятных последствий для организма, подытожила диетолог.

https://ria.ru/20201207/stol-1588076853.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нурия дианова, диеты, новый год, общество