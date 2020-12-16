https://ria.ru/20201216/pogoda-1589445931.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

В выходные в Москве ожидается оттепель, с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, но снежный покров не растает, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:00

2020-12-16T11:00

2020-12-16T11:09

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается оттепель, с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, но снежный покров не растает, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погода в столичном регионе будет облачная, в ночные часы будет приниматься небольшой снежок, а вот в дневные часы это уже будут осадки, преимущественно мокрый снег, где-то может перемежаться мелкой моросью. Температура в ночные часы в субботу порядка минус 3 - минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8, дневная температура в Москве минус 1 - плюс 1, по области минус 4 - плюс 1", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье характер погоды не изменится, но ночная температура будет еще выше, дневная будет порядка от нуля до плюс 2 градусов."И в субботу, и в воскресенье в Москве будет наблюдаться оттепельная погода, это будет первая оттепель этого сезона. Температура воздуха во все эти дни будет выше климатической нормы градуса на 4-5", - отметила синоптик.Позднякова уточнила, что за сутки может выпасть не более 1 миллиметра осадков. А оттепель будет кратковременной, поэтому снег, конечно, уплотнится, но снежный покров сохранится до Нового года.

https://ria.ru/20201215/pogoda-1589237811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество