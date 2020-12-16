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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
В выходные в Москве ожидается оттепель, с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, но снежный покров не растает, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:00
2020-12-16T11:09
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается оттепель, с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, но снежный покров не растает, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные дни погода в столичном регионе будет облачная, в ночные часы будет приниматься небольшой снежок, а вот в дневные часы это уже будут осадки, преимущественно мокрый снег, где-то может перемежаться мелкой моросью. Температура в ночные часы в субботу порядка минус 3 - минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8, дневная температура в Москве минус 1 - плюс 1, по области минус 4 - плюс 1", - рассказала Позднякова.По ее словам, в воскресенье характер погоды не изменится, но ночная температура будет еще выше, дневная будет порядка от нуля до плюс 2 градусов."И в субботу, и в воскресенье в Москве будет наблюдаться оттепельная погода, это будет первая оттепель этого сезона. Температура воздуха во все эти дни будет выше климатической нормы градуса на 4-5", - отметила синоптик.Позднякова уточнила, что за сутки может выпасть не более 1 миллиметра осадков. А оттепель будет кратковременной, поэтому снег, конечно, уплотнится, но снежный покров сохранится до Нового года.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

11:00 16.12.2020 (обновлено: 11:09 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В выходные в Москве ожидается оттепель, с температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы, но снежный покров не растает, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погода в столичном регионе будет облачная, в ночные часы будет приниматься небольшой снежок, а вот в дневные часы это уже будут осадки, преимущественно мокрый снег, где-то может перемежаться мелкой моросью. Температура в ночные часы в субботу порядка минус 3 - минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8, дневная температура в Москве минус 1 - плюс 1, по области минус 4 - плюс 1", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье характер погоды не изменится, но ночная температура будет еще выше, дневная будет порядка от нуля до плюс 2 градусов.
"И в субботу, и в воскресенье в Москве будет наблюдаться оттепельная погода, это будет первая оттепель этого сезона. Температура воздуха во все эти дни будет выше климатической нормы градуса на 4-5", - отметила синоптик.
Позднякова уточнила, что за сутки может выпасть не более 1 миллиметра осадков. А оттепель будет кратковременной, поэтому снег, конечно, уплотнится, но снежный покров сохранится до Нового года.
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