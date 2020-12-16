Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/pogoda-1589424121.html
Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T07:49
2020-12-16T07:49
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013711_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_bbd6fd2c94c98c2a8ace19d5cc8ea91b.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик рассказала, что температура воздуха в столице составит -1…-3, в Подмосковье от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589013711_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_dacb3a93798839f3a99536ed1405d6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков

07:49 16.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему обойдется без значимых осадков, в Москве преобладание облачной погоды. При этом немного потеплеет, и температурный фон окажется немного выше положенной климатической нормы", - сообщила Волосюк.
Синоптик рассказала, что температура воздуха в столице составит -1…-3, в Подмосковье от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
 
ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
Лента новостейМолния