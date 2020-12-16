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Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T07:49
2020-12-16T07:49
2020-12-16T07:49
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик рассказала, что температура воздуха в столице составит -1…-3, в Подмосковье от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, московская область (подмосковье), общество