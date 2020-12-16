https://ria.ru/20201216/pogoda-1589424121.html

Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков

Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков

Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:49

2020-12-16T07:49

2020-12-16T07:49

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, потеплеет до -1…-3 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик рассказала, что температура воздуха в столице составит -1…-3, в Подмосковье от 0 до -5 градусов. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба.

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, московская область (подмосковье), общество