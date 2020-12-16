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На Пхукете готовятся к неделе повышенной аварийности на дорогах
На Пхукете готовятся к неделе повышенной аварийности на дорогах
Традиционная неделя усиленного контроля на дорогах стартует 29 декабря и продлится до 4 января, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:24
2020-12-16T17:24
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Традиционная неделя усиленного контроля на дорогах стартует 29 декабря и продлится до 4 января, сообщает газета "Новости Пхукета". "В новогодние праздники множество людей отправляются в другие провинции, в связи с чем риск аварий становится выше обычного", — сказал вице-губернатор региона Викром Джактхи. — Мы надеемся снизить их число и не допустить гибели людей в дни долгих выходных".Он отметил, что девиз нынешней новогодней кампании: "Новая нормальная жизнь. Водите безопасно и без аварий".По словам вице-губернатора, превышение скорости и вождение в нетрезвом виде являются основными причинами ДТП на Пхукете. Кроме того, в статистике доминируют аварии с участием двухколесного транспорта.Джактхи призвал участников кампании уделять особое внимание местам повышенной опасности и часам, когда требуется усиленный контроль на дорогах.
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погода, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

На Пхукете готовятся к неделе повышенной аварийности на дорогах

17:24 16.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Традиционная неделя усиленного контроля на дорогах стартует 29 декабря и продлится до 4 января, сообщает газета "Новости Пхукета".
"В новогодние праздники множество людей отправляются в другие провинции, в связи с чем риск аварий становится выше обычного", — сказал вице-губернатор региона Викром Джактхи. — Мы надеемся снизить их число и не допустить гибели людей в дни долгих выходных".
Он отметил, что девиз нынешней новогодней кампании: "Новая нормальная жизнь. Водите безопасно и без аварий".
По словам вице-губернатора, превышение скорости и вождение в нетрезвом виде являются основными причинами ДТП на Пхукете. Кроме того, в статистике доминируют аварии с участием двухколесного транспорта.
Джактхи призвал участников кампании уделять особое внимание местам повышенной опасности и часам, когда требуется усиленный контроль на дорогах.
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