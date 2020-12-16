https://ria.ru/20201216/pirotekhnika-1589436249.html
В ЕР предложили наказывать за нарушение правил использования пиротехники
В ЕР предложили наказывать за нарушение правил использования пиротехники
Депутаты от "Единой России" обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить в ближайшее время требования к использованию пиротехники и рассмотреть... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:06
2020-12-16T10:06
2020-12-16T10:06
россия
михаил мишустин
владимир бурматов
сергей неверов
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой утвердить в ближайшее время требования к использованию пиротехники и рассмотреть возможность введения административной ответственности за их нарушения.Соответствующее обращение подготовили лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Как пояснил Бурматов, с 1 января 2021 года утрачивает силу постановление правительства, которым устанавливаются правила поведения граждан при хранении, реализации использовании пиротехники бытового назначения I-III классов опасности."Ежегодно в России в период новогодних праздников десятки граждан получают травмы и увечья, происходят возгорания в домах и квартирах из-за петард и фейерверков. Вместе с руководителем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым обратились к председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, чтобы в кратчайшие сроки были утверждены новые требования пожарной безопасности при продаже и использовании пиротехники", - сказал Неверов РИА Новости.В письме парламентарии отмечают, что новых требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий до настоящего времени не принято. Кроме того, на данный момент это уже требования не только пожарной безопасности, но и безопасности жизни и здоровья граждан, экологической безопасности, защиты животных от жестокого обращения."В этой связи просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность утверждения новых требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий", - говорится в документе.В требованиях предлагается определить четкие возрастные ограничения — 18 лет и старше без исключения — для приобретения, хранения и использования пиротехники I-III классов опасности. Также предлагается установить обязанность использования такой пиротехники на исключительно специально отведенным для этого местах и площадках."Также просим рассмотреть возможность внесения изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение требований безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий I-III классов опасности", - говорится в письме.
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россия, михаил мишустин, владимир бурматов, сергей неверов, общество
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Депутаты от "Единой России" обратились к премьеру Михаилу Мишустину
с просьбой утвердить в ближайшее время требования к использованию пиротехники и рассмотреть возможность введения административной ответственности за их нарушения.
Соответствующее обращение подготовили лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов
и глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Как пояснил Бурматов, с 1 января 2021 года утрачивает силу постановление правительства, которым устанавливаются правила поведения граждан при хранении, реализации использовании пиротехники бытового назначения I-III классов опасности.
"Ежегодно в России в период новогодних праздников десятки граждан получают травмы и увечья, происходят возгорания в домах и квартирах из-за петард и фейерверков. Вместе с руководителем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым обратились к председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, чтобы в кратчайшие сроки были утверждены новые требования пожарной безопасности при продаже и использовании пиротехники", - сказал Неверов РИА Новости.
В письме парламентарии отмечают, что новых требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий до настоящего времени не принято. Кроме того, на данный момент это уже требования не только пожарной безопасности, но и безопасности жизни и здоровья граждан, экологической безопасности, защиты животных от жестокого обращения.
"В этой связи просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность утверждения новых требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий", - говорится в документе.
В требованиях предлагается определить четкие возрастные ограничения — 18 лет и старше без исключения — для приобретения, хранения и использования пиротехники I-III классов опасности. Также предлагается установить обязанность использования такой пиротехники на исключительно специально отведенным для этого местах и площадках.
"Также просим рассмотреть возможность внесения изменений в кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение требований безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий I-III классов опасности", - говорится в письме.