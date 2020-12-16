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Крис Пайн сыграет в экранизации игры "Драконы и подземелья"
Крис Пайн сыграет в экранизации игры "Драконы и подземелья"
и. Крис Пайн сыграет одну из главных ролей в фильме "Драконы и подземелья", основанном на популярной компьютерной игре, сообщает Variety. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:52
2020-12-16T00:52
2020-12-16T00:52
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Крис Пайн сыграет одну из главных ролей в фильме "Драконы и подземелья", основанном на популярной компьютерной игре, сообщает Variety.Режиссеры картины Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли (вместе они снимали "Ночные игры" в 2018 году). Они же пишут сценарий опираясь на проект Майкла Джилио.Ленту будет снимать студия Paramount Pictures, которая принимает участие в финансировании предстоящего фильма. Премьеру уже успели перенести с ноября 2021 года на 27 мая 2022.Изначально фильм разрабатывался на Warner Bros, на главную роль собиралиcь взять Энсела Эльгорта, а режиссером – Роба Леттермана, но затем из-за разногласий между продюсерскими компаниями, проект перешел к Paramount.Предыдущей работой Криса Пайна в кино была роль Стива Тревора в картине "Чудо-женщина 1984", премьера которой в России запланирована на 14 января.По игре "Драконы и подземелья" уже снимали кино в 2000 году на New Line Cinema, но фильм, несмотря на участие Джастина Уолина, Марлона Уэйанса и Джереми Айронса провалился в прокате и не понравился критикам.
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кино и сериалы, новости культуры, джереми айронс
МОСКВА, 16 дек – РИА Новост
и. Крис Пайн сыграет одну из главных ролей в фильме "Драконы и подземелья", основанном на популярной компьютерной игре, сообщает
Variety.
Режиссеры картины Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли (вместе они снимали "Ночные игры" в 2018 году). Они же пишут сценарий опираясь на проект Майкла Джилио.
Ленту будет снимать студия Paramount Pictures, которая принимает участие в финансировании предстоящего фильма.
Премьеру уже успели перенести с ноября 2021 года на 27 мая 2022.
Изначально фильм разрабатывался на Warner Bros, на главную роль собиралиcь взять Энсела Эльгорта, а режиссером – Роба Леттермана, но затем из-за разногласий между продюсерскими компаниями, проект перешел к Paramount.
Предыдущей работой Криса Пайна в кино была роль Стива Тревора в картине "Чудо-женщина 1984", премьера которой в России запланирована на 14 января.
По игре "Драконы и подземелья" уже снимали кино в 2000 году на New Line Cinema, но фильм, несмотря на участие Джастина Уолина, Марлона Уэйанса и Джереми Айронса провалился в прокате и не понравился критикам.