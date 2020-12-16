https://ria.ru/20201216/perepis-1589426084.html

В России используют новую технологию при переписи населения

В России используют новую технологию при переписи населения

Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием технологии "больших данных" (big data), рассказал в интервью РИА Новости глава Росстата Павел... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:24

2020-12-16T08:24

2020-12-16T10:10

павел малков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

мтс

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием технологии "больших данных" (big data), рассказал в интервью РИА Новости глава Росстата Павел Малков.Так он ответил на вопрос о применении искусственного интеллекта при обработке результатов переписи.Он отметил, что все операторы мобильной связи владеют информацией о перемещениях абонентов. На основе этих данных ведомство получит сведения о количестве населения муниципальных районов и городских округов, что позволит в том числе и уточнить результаты переписи. "Сейчас как раз заключаем контракт и ведем соответствующие работы", — добавил собеседник агентства.Заместитель главы Росстата Павел Смелов пояснил, что стоимость контракта с Центром экономики и инфраструктуры, который будет работать с операторами, составляет 255 миллионов рублей. Пока что центр заключил контракты с МТС и Tele2, до конца декабря они должны полностью представить пилотный проект. С остальными крупными операторами связи ведутся переговоры.По словам Смелова, Росстат рассчитывает получить от сотовых операторов ежемесячные данные за два года. "Надо понимать, что мы берем численность населения за апрель, но по нашей методологии — это те люди, которые проживают на определенной территории 12 месяцев. Соответственно берутся данные у сотовых операторов за предыдущие 12 месяцев", — объяснил он. По итогам переписи ведомство рассмотрит валидность этого источника данных и примет решение об использовании их на постоянной основе.Всероссийская перепись населения, которая впервые будет цифровой, должна была пройти в октябре, но ее перенесли на апрель следующего года. Тем не менее с 1 октября она стартовала в труднодоступных районах, где проживает свыше полумиллиона человек.Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>

https://ria.ru/20200730/1575157110.html

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павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), мтс, общество