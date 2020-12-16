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С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей
С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей
С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:43
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сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7 процента. В прошлый раз московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019-го: с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей. Кроме того, с 2021 года увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.
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сергей собянин, москва, общество

С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей

12:43 16.12.2020 (обновлено: 15:28 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковМужчина читает газету во время поездки в метро
Мужчина читает газету во время поездки в метро - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц", — уточнил он.

Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7 процента. В прошлый раз московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019-го: с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей.
Кроме того, с 2021 года увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.
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8 декабря, 16:14
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