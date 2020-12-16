https://ria.ru/20201216/pensiya-1589473994.html
С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей
С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей
С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:43
2020-12-16T12:43
2020-12-16T15:28
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7 процента. В прошлый раз московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019-го: с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей. Кроме того, с 2021 года увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.
https://ria.ru/20201208/pensii-1588239763.html
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сергей собянин, москва, общество