https://ria.ru/20201216/pensiya-1589473994.html

С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей

С 1 января размер пенсии москвичей превысит 20 тысяч рублей

С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:43

2020-12-16T12:43

2020-12-16T15:28

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Таким образом, пенсии проиндексируют на 3,7 процента. В прошлый раз московский социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров повышали в сентябре 2019-го: с 17,5 тысячи до 19,5 тысячи рублей. Кроме того, с 2021 года увеличат размер детских пособий и социальных выплат старшему поколению.

https://ria.ru/20201208/pensii-1588239763.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество