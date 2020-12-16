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Мэрию Парижа оштрафовали за большое число женщин на руководящих постах
Мэрию Парижа оштрафовали за большое число женщин на руководящих постах
Мэрия Парижа должна заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:21
2020-12-16T11:31
амели де моншален
анн идальго
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэрия Парижа должна заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.Она пояснила, что такую работу получили в городской администрации 11 женщин и только пять мужчин, то есть женщины составляют здесь 69 процентов.Мэр пообещала, что вместе с помощницами, управляющими и другими женщинами из администрации отнесет чек на 90 тысяч евро в Министерство государственной службы."Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", — подчеркнула Идальго.Как уточняет газета Monde, речь идет о назначениях на новые должности начальниц управлений и их помощниц. При этом мэрия нарушила решения властей Франции от 2013 года, согласно которым представители одного пола не могут занимать более 60 процентов руководящих должностей.В 2019 году положение об освобождении от штрафных санкций, если назначения не ведут к гендерному дисбалансу, отменили. Теперь действует правило назначений как минимум 40 процентов представителей обоих полов. Администрация Парижа под действие этого положения не попала, так как речь идет о 2018 годе. В целом, по данным газеты, женщины по-прежнему занимают в городской администрации лишь 47 процентов руководящих постов, а их зарплата на шесть процентов меньше, чем у коллег-мужчин.Министр госслужбы Амели де Моншален подтвердила, что штраф связан с назначениями 2018 года и нужен для "финансирования конкретных действий по продвижению женщин по государственной службе".
https://radiosputnik.ria.ru/20190918/1558812832.html
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амели де моншален, анн идальго, франция, париж, в мире

Мэрию Парижа оштрафовали за большое число женщин на руководящих постах

10:21 16.12.2020 (обновлено: 11:31 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкMэр Парижа Анн Идальго
Mэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэрия Парижа должна заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.
Она пояснила, что такую работу получили в городской администрации 11 женщин и только пять мужчин, то есть женщины составляют здесь 69 процентов.

"В администрации города оказалось внезапно слишком много женщин", — заявила Идальго, выступая городском совете. Видео выступления опубликовано в ее твиттере.

Мэр пообещала, что вместе с помощницами, управляющими и другими женщинами из администрации отнесет чек на 90 тысяч евро в Министерство государственной службы.
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"Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", — подчеркнула Идальго.
Как уточняет газета Monde, речь идет о назначениях на новые должности начальниц управлений и их помощниц. При этом мэрия нарушила решения властей Франции от 2013 года, согласно которым представители одного пола не могут занимать более 60 процентов руководящих должностей.
В 2019 году положение об освобождении от штрафных санкций, если назначения не ведут к гендерному дисбалансу, отменили. Теперь действует правило назначений как минимум 40 процентов представителей обоих полов. Администрация Парижа под действие этого положения не попала, так как речь идет о 2018 годе. В целом, по данным газеты, женщины по-прежнему занимают в городской администрации лишь 47 процентов руководящих постов, а их зарплата на шесть процентов меньше, чем у коллег-мужчин.
Министр госслужбы Амели де Моншален подтвердила, что штраф связан с назначениями 2018 года и нужен для "финансирования конкретных действий по продвижению женщин по государственной службе".
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