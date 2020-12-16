Мэрию Парижа оштрафовали за большое число женщин на руководящих постах
10:21 16.12.2020 (обновлено: 11:31 16.12.2020)
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэрия Парижа должна заплатить штраф в 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты назначили почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.
Она пояснила, что такую работу получили в городской администрации 11 женщин и только пять мужчин, то есть женщины составляют здесь 69 процентов.
"В администрации города оказалось внезапно слишком много женщин", — заявила Идальго, выступая городском совете. Видео выступления опубликовано в ее твиттере.
Мэр пообещала, что вместе с помощницами, управляющими и другими женщинами из администрации отнесет чек на 90 тысяч евро в Министерство государственной службы.
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"Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое", — подчеркнула Идальго.
Как уточняет газета Monde, речь идет о назначениях на новые должности начальниц управлений и их помощниц. При этом мэрия нарушила решения властей Франции от 2013 года, согласно которым представители одного пола не могут занимать более 60 процентов руководящих должностей.
В 2019 году положение об освобождении от штрафных санкций, если назначения не ведут к гендерному дисбалансу, отменили. Теперь действует правило назначений как минимум 40 процентов представителей обоих полов. Администрация Парижа под действие этого положения не попала, так как речь идет о 2018 годе. В целом, по данным газеты, женщины по-прежнему занимают в городской администрации лишь 47 процентов руководящих постов, а их зарплата на шесть процентов меньше, чем у коллег-мужчин.
Министр госслужбы Амели де Моншален подтвердила, что штраф связан с назначениями 2018 года и нужен для "финансирования конкретных действий по продвижению женщин по государственной службе".
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