https://ria.ru/20201216/pandemiya-1589455381.html

Глава Общественной палаты описала состояние общества в год пандемии

Глава Общественной палаты описала состояние общества в год пандемии

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева описала текущее состояние гражданского общества словами "единение", "милосердие" и "неравнодушие", в год пандемии... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:29

2020-12-16T11:29

2020-12-16T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лидия михеева

здоровье - общество

общественная палата рф

общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева описала текущее состояние гражданского общества словами "единение", "милосердие" и "неравнодушие", в год пандемии коронавируса эти качества стали определяющими."Состояние гражданского общества объясняется тремя простыми словами: единение, милосердие и неравнодушие. Вот это три главных слова нашего Доклада (о состоянии гражданского общества в РФ за 2020 год – ред.). Это то, что мы увидели, что мы пережили в этом году, и то, что стало неотъемлемой частью каждого из нас. Мы больше не сможем жить по-другому", - сказала Михеева на итоговом пленарном заседании ОП РФ.Доклад ОП РФ в этом году сфокусирован на шести определяющих темах: парадигма диалога власти и общества, поправки в Конституцию РФ, пандемия коронавируса, национальные цели развития, Год памяти и славы и информационный суверенитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589156954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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