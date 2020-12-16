https://ria.ru/20201216/pandemiya-1589455381.html
Глава Общественной палаты описала состояние общества в год пандемии
Глава Общественной палаты описала состояние общества в год пандемии
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева описала текущее состояние гражданского общества словами "единение", "милосердие" и "неравнодушие", в год пандемии... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:29
2020-12-16T11:29
2020-12-16T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
лидия михеева
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева описала текущее состояние гражданского общества словами "единение", "милосердие" и "неравнодушие", в год пандемии коронавируса эти качества стали определяющими."Состояние гражданского общества объясняется тремя простыми словами: единение, милосердие и неравнодушие. Вот это три главных слова нашего Доклада (о состоянии гражданского общества в РФ за 2020 год – ред.). Это то, что мы увидели, что мы пережили в этом году, и то, что стало неотъемлемой частью каждого из нас. Мы больше не сможем жить по-другому", - сказала Михеева на итоговом пленарном заседании ОП РФ.Доклад ОП РФ в этом году сфокусирован на шести определяющих темах: парадигма диалога власти и общества, поправки в Конституцию РФ, пандемия коронавируса, национальные цели развития, Год памяти и славы и информационный суверенитет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201214/pandemiya-1589156954.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лидия михеева, здоровье - общество, общественная палата рф, общество