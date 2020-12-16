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СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"
СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"
Следственный комитет считает, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:17
2020-12-16T18:17
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет считает, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца, они виновны в гибели ребенка, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В среду суд вынес оправдательный приговор калининградским врачам, которых оправдали присяжные по делу о гибели недоношенного младенца. Об оправдательном приговоре просила и прокурор.Помимо этого, по ее словам, есть доказательства того, что в историю родов были внесены ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Согласно позиции следствия, видеозапись проведенного под руководством Белой совещания также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, чтобы избежать ухудшения статистики. По словам Петренко, свидетели стороны обвинения, среди которых и сотрудники того же роддома, подтвердили свои показания и в судебном заседании.Представитель СК РФ также заявила, что в ряде открытых источников предпринимались попытки представить факт расследования неким негативным прецедентом, в некоторых материалах прослеживалось отсутствие достаточной осведомленности о фактических обстоятельствах происшествия или даже искажение полученных следствием доказательств.
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия

СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"

18:17 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет считает, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца, они виновны в гибели ребенка, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В среду суд вынес оправдательный приговор калининградским врачам, которых оправдали присяжные по делу о гибели недоношенного младенца. Об оправдательном приговоре просила и прокурор.

"Состоятельность версии следствия основывалась исключительно на доподлинно установленных фактах. Среди них выводы ряда судебных экспертиз, которые проводились с привлечением ведущего неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов. Следствие установило, что смертельная доза сульфата магния не могла попасть в организм ребенка с другими препаратами. Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти", - сказала Петренко.

Помимо этого, по ее словам, есть доказательства того, что в историю родов были внесены ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Согласно позиции следствия, видеозапись проведенного под руководством Белой совещания также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, чтобы избежать ухудшения статистики. По словам Петренко, свидетели стороны обвинения, среди которых и сотрудники того же роддома, подтвердили свои показания и в судебном заседании.
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Представитель СК РФ также заявила, что в ряде открытых источников предпринимались попытки представить факт расследования неким негативным прецедентом, в некоторых материалах прослеживалось отсутствие достаточной осведомленности о фактических обстоятельствах происшествия или даже искажение полученных следствием доказательств.

"Расследование происшествий в медицинской сфере всегда представляет большую сложность и требует значительного времени и детального анализа. Следователи предельно тщательно отработали все возможные версии случившегося, исключая поспешность в решениях. Но, к сожалению, эмоциональные оценки, по-видимому, стали преобладающими над юридически установленными фактами и выводами экспертов", - сказала она.

 
РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)КалининградПроисшествия
 
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