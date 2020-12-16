https://ria.ru/20201216/otsenka-1589559642.html

СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"

СК назвал оправдание калининградских врачей "эмоциональной оценкой"

Следственный комитет считает, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:17

2020-12-16T18:17

2020-12-16T18:17

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

калининград

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет считает, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца, они виновны в гибели ребенка, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В среду суд вынес оправдательный приговор калининградским врачам, которых оправдали присяжные по делу о гибели недоношенного младенца. Об оправдательном приговоре просила и прокурор.Помимо этого, по ее словам, есть доказательства того, что в историю родов были внесены ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. Согласно позиции следствия, видеозапись проведенного под руководством Белой совещания также свидетельствовала о намеренности манипуляций с ребенком, вызвавших его смерть, чтобы избежать ухудшения статистики. По словам Петренко, свидетели стороны обвинения, среди которых и сотрудники того же роддома, подтвердили свои показания и в судебном заседании.Представитель СК РФ также заявила, что в ряде открытых источников предпринимались попытки представить факт расследования неким негативным прецедентом, в некоторых материалах прослеживалось отсутствие достаточной осведомленности о фактических обстоятельствах происшествия или даже искажение полученных следствием доказательств.

https://ria.ru/20201204/vrachi-1587653519.html

россия

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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия