https://ria.ru/20201216/otkaz-1589413186.html
Эксперт рассказал, как узнать, почему банк отказал вам в кредите
Эксперт рассказал, как узнать, почему банк отказал вам в кредите
Прежде чем принять решение о выдаче кредита, банк смотрит на благонадежность потенциального заемщика. Если тот задерживал платежи, не выплатил кредит или... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T02:15
2020-12-16T02:15
2020-12-16T02:15
иван капустянский
россия
кредиты
банки
общество
экономика
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Как узнать, почему банк отказал вам в кредите
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прежде чем принять решение о выдаче кредита, банк смотрит на благонадежность потенциального заемщика. Если тот задерживал платежи, не выплатил кредит или объявил себя банкротом, вероятность отказа велика. Но бывает, что плохая репутация возникла из-за ошибки банка, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.Прежде всего, нужно проверить свою кредитную историю.Если причиной стала ошибка банка, следует направить заказным письмом заявление в БКИ. Там обязаны перепроверить данные на основании заявления и исправить ошибку, добавляет он.Если кредитная история действительно испорчена, не поддавайтесь на предложения мошенников ее "почистить" – это лишь приведет к потере ваших денег. Единственно верный способ — сделать так, чтобы были внесены новые записи о новых кредитах и успешно погашены. Тогда заемщик станет исправным плательщиком.Для этого нужно сначала начать получать стабильный доход, который будет видеть банк, затем примерно через год можно брать мелкие кредиты – например, на бытовую технику. И лишь спустя определенное время можно попросить более весомую сумму. Но даже после всех этих процедур банк может отказать вам, поэтому лучше просчитывать все финансовые риски заранее, заключил Капустянский.
https://realty.ria.ru/20201214/ipoteka-1589050583.html
https://ria.ru/20201130/bank-1587018591.html
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иван капустянский, россия, кредиты, банки, общество, экономика
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Прежде чем принять решение о выдаче кредита
, банк смотрит на благонадежность потенциального заемщика. Если тот задерживал платежи, не выплатил кредит или объявил себя банкротом, вероятность отказа велика. Но бывает, что плохая репутация возникла из-за ошибки банка, рассказал агентству "Прайм
" финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.
Прежде всего, нужно проверить свою кредитную историю.
"Необходимо заглянуть в Центральный каталог кредитных историй, где хранится информация о том, в каких бюро находится кредитная история. После ответа можно направить запросы во все бюро кредитных историй и получить полную информацию", — советует эксперт.
Если причиной стала ошибка банка, следует направить заказным письмом заявление в БКИ. Там обязаны перепроверить данные на основании заявления и исправить ошибку, добавляет он.
Если кредитная история действительно испорчена, не поддавайтесь на предложения мошенников ее "почистить" – это лишь приведет к потере ваших денег. Единственно верный способ — сделать так, чтобы были внесены новые записи о новых кредитах и успешно погашены. Тогда заемщик станет исправным плательщиком.
Для этого нужно сначала начать получать стабильный доход, который будет видеть банк, затем примерно через год можно брать мелкие кредиты – например, на бытовую технику. И лишь спустя определенное время можно попросить более весомую сумму. Но даже после всех этих процедур банк может отказать вам, поэтому лучше просчитывать все финансовые риски заранее, заключил Капустянский.