МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
16:05 16.12.2020 (обновлено: 16:14 16.12.2020)
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг американского ядерного оружия в Европе вызывает озабоченность с точки зрения жизнеспособности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ядерные миссии НАТО... прямо противоречат основополагающим положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, статья 1, статья 2. Кроме того, неядерные страны, где складируется ядерное оружие, фактически нарушают свои соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯЭ и уставленного им нераспространенческого режима", - сказала Захарова на брифинге в среду.
По ее словам, данный аспект приобретает особое значение в свете предстоящей в следующем году конференции по рассмотрению действия этого договора.
"Мы убеждены, что у этой проблемы, а мы квалифицируем ее как очень серьезную, имеется только одно реалистичное решение, оно предусматривает возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США, ликвидацию инфраструктуры, которая позволяет обеспечивать хранение, обслуживание и быстрое развертывание оружия в европейских страна НАТО, также отказ от проведения тренировок и учений, связанных с подготовкой применения этого оружия личным составом вооруженных сил неядерных стран альянса", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.