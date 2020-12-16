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МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
Ситуация вокруг американского ядерного оружия в Европе вызывает озабоченность с точки зрения жизнеспособности Договора о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:05
2020-12-16T16:14
мария захарова
нато
магатэ
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг американского ядерного оружия в Европе вызывает озабоченность с точки зрения жизнеспособности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ядерные миссии НАТО... прямо противоречат основополагающим положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, статья 1, статья 2. Кроме того, неядерные страны, где складируется ядерное оружие, фактически нарушают свои соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯЭ и уставленного им нераспространенческого режима", - сказала Захарова на брифинге в среду.По ее словам, данный аспект приобретает особое значение в свете предстоящей в следующем году конференции по рассмотрению действия этого договора."Мы убеждены, что у этой проблемы, а мы квалифицируем ее как очень серьезную, имеется только одно реалистичное решение, оно предусматривает возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США, ликвидацию инфраструктуры, которая позволяет обеспечивать хранение, обслуживание и быстрое развертывание оружия в европейских страна НАТО, также отказ от проведения тренировок и учений, связанных с подготовкой применения этого оружия личным составом вооруженных сил неядерных стран альянса", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20201215/oruzhie-1589334464.html
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мария захарова, нато, магатэ, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, европа, сша, в мире

МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы

16:05 16.12.2020 (обновлено: 16:14 16.12.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг американского ядерного оружия в Европе вызывает озабоченность с точки зрения жизнеспособности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ядерные миссии НАТО... прямо противоречат основополагающим положениям Договора о нераспространении ядерного оружия, статья 1, статья 2. Кроме того, неядерные страны, где складируется ядерное оружие, фактически нарушают свои соглашения о гарантиях с МАГАТЭ. Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯЭ и уставленного им нераспространенческого режима", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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По ее словам, данный аспект приобретает особое значение в свете предстоящей в следующем году конференции по рассмотрению действия этого договора.
"Мы убеждены, что у этой проблемы, а мы квалифицируем ее как очень серьезную, имеется только одно реалистичное решение, оно предусматривает возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США, ликвидацию инфраструктуры, которая позволяет обеспечивать хранение, обслуживание и быстрое развертывание оружия в европейских страна НАТО, также отказ от проведения тренировок и учений, связанных с подготовкой применения этого оружия личным составом вооруженных сил неядерных стран альянса", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваНАТОМАГАТЭРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзЕвропаСШАВ мире
 
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