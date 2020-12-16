https://ria.ru/20201216/opasnost-1589521085.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и гололедицы с вечера среды до утра четверга, следует из данных... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:51

2020-12-16T15:51

2020-12-16T15:51

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и гололедицы с вечера среды до утра четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о непогоде. В Москве местами ожидается снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.Отмечается, что предупреждение в Москве действует с 23.00 16 декабря до 6.00 17 декабря, в Подмосковье - с 21.00 16 декабря до 10.00 17 декабря.

https://ria.ru/20201212/dtp-1588893376.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество