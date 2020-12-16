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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и гололедицы с вечера среды до утра четверга, следует из данных... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:51
2020-12-16T15:51
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и гололедицы с вечера среды до утра четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о непогоде. В Москве местами ожидается снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.Отмечается, что предупреждение в Москве действует с 23.00 16 декабря до 6.00 17 декабря, в Подмосковье - с 21.00 16 декабря до 10.00 17 декабря.
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гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

15:51 16.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за снега и гололедицы с вечера среды до утра четверга, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение о непогоде. В Москве местами ожидается снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.
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"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение в Москве действует с 23.00 16 декабря до 6.00 17 декабря, в Подмосковье - с 21.00 16 декабря до 10.00 17 декабря.
 
ГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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