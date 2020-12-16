Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/okeaniya-1589593903.html
Московский ТЦ "Океания" могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
Московский ТЦ "Океания" могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
ТЦ "Океания" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T23:17
2020-12-16T23:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40825/45/408254523_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b786410867035b566e3b693c1156876d.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ТЦ "Океания" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Игорь Козиков.Инспектор отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40825/45/408254523_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a1a0f950439cbdbc2fd75f862ebc5abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, происшествия

Московский ТЦ "Океания" могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19

23:17 16.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил многофункциональный ТЦ "Океания"
Мэр Москвы С. Собянин посетил многофункциональный ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ТЦ "Океания" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Игорь Козиков.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТЦ... Администрация ТЦ "Океания" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ",- сообщил Козиков.

Инспектор отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: актуальные ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
Лента новостейМолния