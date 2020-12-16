https://ria.ru/20201216/okeaniya-1589593903.html

Московский ТЦ "Океания" могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19

Московский ТЦ "Океания" могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19

ТЦ "Океания" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T23:17

2020-12-16T23:17

2020-12-16T23:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ТЦ "Океания" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Игорь Козиков.Инспектор отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, происшествия