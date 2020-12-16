Московский ТЦ "Океания" могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил многофункциональный ТЦ "Океания"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ТЦ "Океания" в Москве могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Игорь Козиков.
"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве. Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями ТЦ... Администрация ТЦ "Океания" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ",- сообщил Козиков.
Инспектор отметил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то до 1 миллиона рублей.
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