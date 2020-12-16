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Собянин рассказал об ограничениях по коронавирусу

Собянин рассказал об ограничениях по коронавирусу

В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:23

2020-12-16T12:23

2020-12-16T13:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин."Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но всё же ограничений, и вся мировая экономика по-прежнему будет испытывать потрясения", - сказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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