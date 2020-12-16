https://ria.ru/20201216/ogon-1589509749.html

В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем

В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем

Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:05

2020-12-16T15:05

2020-12-16T16:23

мемориал

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления МВД Ольга Евдокимова.Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео оба подростка используют нецензурную лексику. Уточняется, что инцидент произошел у Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе."Обе девочки установлены, им по 15 лет. С ними в настоящее время проводится беседа в отделе полиции, решается вопрос о постановке их на учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На родителей девочек будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.По ее словам, прокурор района направился в школы, где учатся девочки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми.Она уточнила, что видео с осквернением Вечного огня на Мемориале воинской и трудовой славы на площади Победы в Пензе надзорное ведомство региона выявило в ходе мониторинга в соцсети, после чего материал для установления личности подростков был передан в полицию.

https://ria.ru/20200721/1574638114.html

https://ria.ru/20200508/1571166580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мемориал, пенза, происшествия