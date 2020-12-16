https://ria.ru/20201216/ogon-1589509749.html
В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем
В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем
Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:05
2020-12-16T15:05
2020-12-16T16:23
мемориал
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления МВД Ольга Евдокимова.Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео оба подростка используют нецензурную лексику. Уточняется, что инцидент произошел у Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе."Обе девочки установлены, им по 15 лет. С ними в настоящее время проводится беседа в отделе полиции, решается вопрос о постановке их на учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На родителей девочек будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.По ее словам, прокурор района направился в школы, где учатся девочки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми.Она уточнила, что видео с осквернением Вечного огня на Мемориале воинской и трудовой славы на площади Победы в Пензе надзорное ведомство региона выявило в ходе мониторинга в соцсети, после чего материал для установления личности подростков был передан в полицию.
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
https://ria.ru/20200508/1571166580.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мемориал, пенза, происшествия
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Полиция в Пензе
установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления МВД Ольга Евдокимова.
Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео оба подростка используют нецензурную лексику. Уточняется, что инцидент произошел у Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе.
"Обе девочки установлены, им по 15 лет. С ними в настоящее время проводится беседа в отделе полиции, решается вопрос о постановке их на учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На родителей девочек будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.
"После установления личности автора видеоролика по поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями двух школьниц 13- и 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, прокурор района направился в школы, где учатся девочки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми.
"В ходе проверочных мероприятий также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями по делам несовершеннолетних органов полиции возложенных на них обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнула Артамонова.
Она уточнила, что видео с осквернением Вечного огня на Мемориале
воинской и трудовой славы на площади Победы в Пензе надзорное ведомство региона выявило в ходе мониторинга в соцсети, после чего материал для установления личности подростков был передан в полицию.