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В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем
В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем
Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:05
2020-12-16T16:23
мемориал
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления МВД Ольга Евдокимова.Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео оба подростка используют нецензурную лексику. Уточняется, что инцидент произошел у Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе."Обе девочки установлены, им по 15 лет. С ними в настоящее время проводится беседа в отделе полиции, решается вопрос о постановке их на учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На родителей девочек будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.По ее словам, прокурор района направился в школы, где учатся девочки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми.Она уточнила, что видео с осквернением Вечного огня на Мемориале воинской и трудовой славы на площади Победы в Пензе надзорное ведомство региона выявило в ходе мониторинга в соцсети, после чего материал для установления личности подростков был передан в полицию.
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
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60
мемориал, пенза, происшествия

В Пензе установили личности девочек, гревших руки и ноги над Вечным огнем

15:05 16.12.2020 (обновлено: 16:23 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Пензе установила двух 15-летних девочек, которые снялись на видео, грея руки и ноги над Вечным огнем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления МВД Ольга Евдокимова.
Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео оба подростка используют нецензурную лексику. Уточняется, что инцидент произошел у Вечного огня на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе.
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"Обе девочки установлены, им по 15 лет. С ними в настоящее время проводится беседа в отделе полиции, решается вопрос о постановке их на учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На родителей девочек будет составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.
"После установления личности автора видеоролика по поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями двух школьниц 13- и 15-летнего возраста в отношении символа воинской доблести", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, прокурор района направился в школы, где учатся девочки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми.
"В ходе проверочных мероприятий также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями по делам несовершеннолетних органов полиции возложенных на них обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркнула Артамонова.
Она уточнила, что видео с осквернением Вечного огня на Мемориале воинской и трудовой славы на площади Победы в Пензе надзорное ведомство региона выявило в ходе мониторинга в соцсети, после чего материал для установления личности подростков был передан в полицию.
 
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