https://ria.ru/20201216/ochag-1589426701.html

В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа

В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа

Два новых очага птичьего гриппа обнаружены в Японии, это префектуры Коти и Кагава, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T08:31

2020-12-16T08:31

2020-12-16T08:31

вакаяма (город)

фукуока (город)

в мире

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ТОКИО, 16 дек - РИА Новости. Два новых очага птичьего гриппа обнаружены в Японии, это префектуры Коти и Кагава, сообщило агентство Киодо.Таким образом, вирус этого заболевания найден в 11 из 47 префектур Японии. В префектуре Кагава, в которой был выявлен первый в этом сезоне очаг заболевания, это уже 12-й случай. В префектуре Коти начато уничтожение 32 тысяч кур, в Кагаве – 29 тысяч бройлеров.Введен карантин на перемещение кур и яиц в пределах 3-километровой зоны вокруг ферм, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.До этого птичий грипп был обнаружен в префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма, Окаяма, Сига. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало, что только за месяц с начала ноября, когда были выявлены первые случаи заболевания, по начало декабря в стране было уничтожено рекордное для страны число за один сезон - 2 миллиона птиц.Первые очаги птичьего гриппа были обнаружены в Японии в начале ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/gripp-1588305798.html

вакаяма (город)

фукуока (город)

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вакаяма (город), фукуока (город), в мире