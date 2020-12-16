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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201216/obyazatelstva-1589510925.html
Китай соблюдает свои обязательства по вакцине от COVID-19
Китай соблюдает свои обязательства по вакцине от COVID-19
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной ведомственной пресс-конференции 15 ноября заявил, что Китай конкретными действиями демонстрирует... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:10
2020-12-16T15:10
россия-китай: главное
здоровье - общество
мид кнр
китай
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной ведомственной пресс-конференции 15 ноября заявил, что Китай конкретными действиями демонстрирует соблюдение всех взятых на себя обязательств по обеспечению доступности и приемлемой цены на вакцины от COVID-19 для развивающихся стран.Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что китайские компании, занимающиеся разработкой вакцин, в настоящее время прикладывают все возможные усилия для продвижения разработки вакцин, и многие вакцины уже вступили в финальную фазу III клинических испытаний.Дипломат подчеркнул, что правительство КНР неизменно и поддерживает тесные контакты и координацию с Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, а также содействует укреплению сотрудничества китайских предприятий в области разработки вакцины со всеми странами.Ван Вэньбинь сообщил, что правительство Китая продолжит прикладывать усилия совместно с мировым сообществом и вносить вклад в обеспечение равных возможностей получить безопасные и эффективные вакцины для всех стран мира. Что же касается развивающихся и недостаточно развитых стран, то Китай может обеспечить доступность и приемлемую стоимость вакцины для них, путём предоставления помощи или же иными способами.Отвечая на вопрос о транспарентности процесса выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, официальный представитель МИД КНР заявил, что Китай неизменно придаёт большое значение безопасности и эффективности вакцин.“Китайские предприятия, занимающиеся разработкой вакцин, осуществляют эти разработки в строгом соответствии с законами науки, требованиями регулирования, законодательством и правилами. Они также осуществляют международное сотрудничество, строго придерживаясь международных правил и соответствующих законодательных и прочих норм. Некоторые страны уже одобрили использование китайской вакцины, что доказало её безопасность и эффективность”, - отметил Ван Вэньбинь.“Мы готовы вместе с другими странами развивать сотрудничество в области разработок вакцин и вносить вклад в обеспечение их доступности и приемлемой стоимости, в особенности в развивающихся странах, чтобы мир как можно скорее смог одержать окончательную победу над пандемией", - резюмировал дипломат.
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здоровье - общество, мид кнр, китай

Китай соблюдает свои обязательства по вакцине от COVID-19

15:10 16.12.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinУпаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной ведомственной пресс-конференции 15 ноября заявил, что Китай конкретными действиями демонстрирует соблюдение всех взятых на себя обязательств по обеспечению доступности и приемлемой цены на вакцины от COVID-19 для развивающихся стран.
Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что китайские компании, занимающиеся разработкой вакцин, в настоящее время прикладывают все возможные усилия для продвижения разработки вакцин, и многие вакцины уже вступили в финальную фазу III клинических испытаний.
Дипломат подчеркнул, что правительство КНР неизменно и поддерживает тесные контакты и координацию с Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, а также содействует укреплению сотрудничества китайских предприятий в области разработки вакцины со всеми странами.
Ван Вэньбинь сообщил, что правительство Китая продолжит прикладывать усилия совместно с мировым сообществом и вносить вклад в обеспечение равных возможностей получить безопасные и эффективные вакцины для всех стран мира. Что же касается развивающихся и недостаточно развитых стран, то Китай может обеспечить доступность и приемлемую стоимость вакцины для них, путём предоставления помощи или же иными способами.
Отвечая на вопрос о транспарентности процесса выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, официальный представитель МИД КНР заявил, что Китай неизменно придаёт большое значение безопасности и эффективности вакцин.
“Китайские предприятия, занимающиеся разработкой вакцин, осуществляют эти разработки в строгом соответствии с законами науки, требованиями регулирования, законодательством и правилами. Они также осуществляют международное сотрудничество, строго придерживаясь международных правил и соответствующих законодательных и прочих норм. Некоторые страны уже одобрили использование китайской вакцины, что доказало её безопасность и эффективность”, - отметил Ван Вэньбинь.
“Мы готовы вместе с другими странами развивать сотрудничество в области разработок вакцин и вносить вклад в обеспечение их доступности и приемлемой стоимости, в особенности в развивающихся странах, чтобы мир как можно скорее смог одержать окончательную победу над пандемией", - резюмировал дипломат.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 11:27Россия-Китай: Главное
Китайская вакцина против COVID-19 дала иммунный ответ
 
Россия-Китай: ГлавноеЗдоровье - ОбществоМИД КНРКитай
 
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