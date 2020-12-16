https://ria.ru/20201216/obyazatelstva-1589510925.html

Китай соблюдает свои обязательства по вакцине от COVID-19

Китай соблюдает свои обязательства по вакцине от COVID-19

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной ведомственной пресс-конференции 15 ноября заявил, что Китай конкретными действиями демонстрирует... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:10

2020-12-16T15:10

2020-12-16T15:10

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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на очередной ведомственной пресс-конференции 15 ноября заявил, что Китай конкретными действиями демонстрирует соблюдение всех взятых на себя обязательств по обеспечению доступности и приемлемой цены на вакцины от COVID-19 для развивающихся стран.Ван Вэньбинь, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что китайские компании, занимающиеся разработкой вакцин, в настоящее время прикладывают все возможные усилия для продвижения разработки вакцин, и многие вакцины уже вступили в финальную фазу III клинических испытаний.Дипломат подчеркнул, что правительство КНР неизменно и поддерживает тесные контакты и координацию с Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, а также содействует укреплению сотрудничества китайских предприятий в области разработки вакцины со всеми странами.Ван Вэньбинь сообщил, что правительство Китая продолжит прикладывать усилия совместно с мировым сообществом и вносить вклад в обеспечение равных возможностей получить безопасные и эффективные вакцины для всех стран мира. Что же касается развивающихся и недостаточно развитых стран, то Китай может обеспечить доступность и приемлемую стоимость вакцины для них, путём предоставления помощи или же иными способами.Отвечая на вопрос о транспарентности процесса выдачи разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, официальный представитель МИД КНР заявил, что Китай неизменно придаёт большое значение безопасности и эффективности вакцин.“Китайские предприятия, занимающиеся разработкой вакцин, осуществляют эти разработки в строгом соответствии с законами науки, требованиями регулирования, законодательством и правилами. Они также осуществляют международное сотрудничество, строго придерживаясь международных правил и соответствующих законодательных и прочих норм. Некоторые страны уже одобрили использование китайской вакцины, что доказало её безопасность и эффективность”, - отметил Ван Вэньбинь.“Мы готовы вместе с другими странами развивать сотрудничество в области разработок вакцин и вносить вклад в обеспечение их доступности и приемлемой стоимости, в особенности в развивающихся странах, чтобы мир как можно скорее смог одержать окончательную победу над пандемией", - резюмировал дипломат.

https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585650367.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, мид кнр, китай