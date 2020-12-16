https://ria.ru/20201216/nos-1589346720.html

Стало известно, когда выйдет в прокат "Нос, или Заговор "не таких"

Стало известно, когда выйдет в прокат "Нос, или Заговор "не таких"

Фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор “не таких", выйдет в российский прокат 11 марта 2021 года, сообщает пресс-служба прокатчика All Media. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T07:05

2020-12-16T07:05

2020-12-16T07:14

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор “не таких", выйдет в российский прокат 11 марта 2021 года, сообщает пресс-служба прокатчика All Media.Проект в этом году уже удостоился приза жюри Международного фестиваля анимационного кино в Анси и был номинирован на премию Европейской киноакадемии в категории "лучший анимационный фильм". Российская премьера состоялась на открытии "Кинотавра" в сентябре этого года, а мировая — на Международном Роттердамском кинофестивале.Сценарий ленты Андрей Хржановский написал вместе с Юрием Арабовым. В его основе повесть Николая Гоголя "Нос" и одноименная опера, написанная в конце 1920-х годов Дмитрием Шостаковичем. Фильм посвящен новаторам в науке и искусстве. "Многожанровость картины, это удивительное внедрение то ли кино в мультипликацию, то ли мультипликации в кино — совершенно новый уровень осмысления художественного фильма как произведения искусства. Для меня это фильм о тех людях, которым чуждо равнодушие: их сердца отзываются на боль сегодняшнего дня и прошлого, они не безразличны ко всему — к жизни, к памяти, друг к другу", — поделилась Чулпан Хаматова."Новый фильм Андрея Юрьевича Хржановского не только сделан в школе-студии "Шар", но и сам построен как шар, который расширяется во все стороны. Здесь все переплетено: искусство, личность художника, история, политические перипетии. Фактически это некое единое сложносочиненное целое, где одно переходит в другое. Это одновременно и анимационный, и документальный, и игровой фильм", — отметил Наум Клейман.Предыдущая полнометражная картина Андрея Хржановского "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" вышла в прокат в 2008 году.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

анси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, анси, наум клейман, николай гоголь, андрей хржановский