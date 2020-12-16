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Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:14
2020-12-16T11:45
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи.Согласно закону, разработанному в развитие поправок в Конституцию, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Закон предусматривает, что экс-президенту РФ будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.Закон в развитие поправок в Конституцию РФ меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене, отметил ранее глава комитета Совфеда Андрей Клишас.
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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика

Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

11:14 16.12.2020 (обновлено: 11:45 16.12.2020)
 
© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о расширении гарантий бывшему президенту РФ и членам его семьи.
Согласно закону, разработанному в развитие поправок в Конституцию, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Закон предусматривает, что экс-президенту РФ будет предоставлена неприкосновенность в отношении его действий не только в период исполнения им президентских полномочий, но и вне зависимости от него.
Закон в развитие поправок в Конституцию РФ меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене, отметил ранее глава комитета Совфеда Андрей Клишас.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
 
Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
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