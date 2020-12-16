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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах
Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах
Всемирный банк ожидает роста цены на нефть до 44 долларов за баррель в 2021 году с 41 доллара в 2020 году и до 50 долларов за баррель в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:38
2020-12-16T13:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
всемирный банк
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк ожидает роста цены на нефть до 44 долларов за баррель в 2021 году с 41 доллара в 2020 году и до 50 долларов за баррель в 2022 году, говорится в докладе организации об экономике России.При этом главным риском для ценового прогноза являются продолжительность и степень тяжести пандемии, включая темпы разработки и распространения безопасной и эффективной вакцины. Дальнейшее повышение уровня заболеваемости, которое приведет к введению более строгого режима самоизоляции и ограничений на передвижение, затронет уровень спроса на нефть сильнее, чем уровень спроса на другие виды сырья.Согласно прогнозам Всемирного банка, пандемия окажет длительное воздействие на потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до ее начала."Впрочем, если вакцина будет распространена быстрее, чем предполагается в настоящее время, рост потребления нефти в 2021 году может быть более значительным", - отмечается в докладе.Кроме того, в организации считают, что наличие значительных свободных мощностей в странах ОПЕК+ и сохранение высоких уровней запасов нефти снижают вероятность резкого роста цен. Любые дополнительные факторы, снижающие спрос на нефть, окажут еще большее давление на экспортеров нефти, включая Россию, поскольку они уже испытали двойной удар: от пандемии и от сокращения нефтяных доходов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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цены на нефть, всемирный банк, экономика

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах

13:38 16.12.2020 (обновлено: 13:53 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк ожидает роста цены на нефть до 44 долларов за баррель в 2021 году с 41 доллара в 2020 году и до 50 долларов за баррель в 2022 году, говорится в докладе организации об экономике России.
"Предполагается, что цены на нефть вырастут до 44 долларов США за баррель в 2021 году и 50 долларов США за баррель в 2022 году по сравнению с прогнозной ценой 2020 года, равной 41 доллару США за баррель", - приводится в докладе.
При этом главным риском для ценового прогноза являются продолжительность и степень тяжести пандемии, включая темпы разработки и распространения безопасной и эффективной вакцины. Дальнейшее повышение уровня заболеваемости, которое приведет к введению более строгого режима самоизоляции и ограничений на передвижение, затронет уровень спроса на нефть сильнее, чем уровень спроса на другие виды сырья.
Согласно прогнозам Всемирного банка, пандемия окажет длительное воздействие на потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до ее начала.
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"Впрочем, если вакцина будет распространена быстрее, чем предполагается в настоящее время, рост потребления нефти в 2021 году может быть более значительным", - отмечается в докладе.
Кроме того, в организации считают, что наличие значительных свободных мощностей в странах ОПЕК+ и сохранение высоких уровней запасов нефти снижают вероятность резкого роста цен. Любые дополнительные факторы, снижающие спрос на нефть, окажут еще большее давление на экспортеров нефти, включая Россию, поскольку они уже испытали двойной удар: от пандемии и от сокращения нефтяных доходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьВсемирный банкЭкономика
 
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