https://ria.ru/20201216/neft-1589486126.html

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021-2022 годах

Всемирный банк ожидает роста цены на нефть до 44 долларов за баррель в 2021 году с 41 доллара в 2020 году и до 50 долларов за баррель в 2022 году, говорится в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:38

2020-12-16T13:38

2020-12-16T13:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

всемирный банк

экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Всемирный банк ожидает роста цены на нефть до 44 долларов за баррель в 2021 году с 41 доллара в 2020 году и до 50 долларов за баррель в 2022 году, говорится в докладе организации об экономике России.При этом главным риском для ценового прогноза являются продолжительность и степень тяжести пандемии, включая темпы разработки и распространения безопасной и эффективной вакцины. Дальнейшее повышение уровня заболеваемости, которое приведет к введению более строгого режима самоизоляции и ограничений на передвижение, затронет уровень спроса на нефть сильнее, чем уровень спроса на другие виды сырья.Согласно прогнозам Всемирного банка, пандемия окажет длительное воздействие на потребление нефти, которое, как ожидается, к концу 2021 года останется на 5% ниже тренда, отмечавшегося до ее начала."Впрочем, если вакцина будет распространена быстрее, чем предполагается в настоящее время, рост потребления нефти в 2021 году может быть более значительным", - отмечается в докладе.Кроме того, в организации считают, что наличие значительных свободных мощностей в странах ОПЕК+ и сохранение высоких уровней запасов нефти снижают вероятность резкого роста цен. Любые дополнительные факторы, снижающие спрос на нефть, окажут еще большее давление на экспортеров нефти, включая Россию, поскольку они уже испытали двойной удар: от пандемии и от сокращения нефтяных доходов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, всемирный банк, экономика