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"Магнит" и "Ашан" назвали размер наценки на социально значимые товары
"Магнит" и "Ашан" назвали размер наценки на социально значимые товары
Торговая наценка на социально значимые товары в российских торговых сетях "Магнит" и "Ашан" находится на минимальном уровне, заявили РИА Новости представители... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:24
2020-12-16T14:24
2020-12-16T15:55
россия
пятерочка (сеть магазинов)
ашан
x5 retail group
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Торговая наценка на социально значимые товары в российских торговых сетях "Магнит" и "Ашан" находится на минимальном уровне, заявили РИА Новости представители ретейлеров.Компания X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") с 16 декабря обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб. Ранее в этом году на фоне распространения коронавируса некоторые ретейлеры также отказывались от торговой наценки на ряд товаров: в начале апреля об этом объявили X5 и "Магнит", потом к ним присоединились Metro и "О'Кей".В "Магните" в среду указали, что наценка на социальные товары в магазинах сети и так минимальная или нулевая. "Наценка по ассортименту социально значимых товаров в "Магните" и так находится на минимальных или нулевых уровнях. Текущая проблема роста цен на эти товары связана не с наценкой торговых сетей, а увеличением закупочных цен, которые влияют на увеличение цены на полке в случаях, когда повышение объективно обосновано", — сказали в компании.Директор по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности "Ашан Ритейл Россия" Наталья Рычкова подчеркнула, что основная задача компании — предоставление покупателям качественных и доступных товаров."На ряд социально значимых товаров (таких как капуста, картофель, лук, морковь, огурец, бананы, охлажденная курица СТМ (собственной торговой марки. — Прим. ред.) "Ашан", сахар, подсолнечное масло и другие) в магазинах "Ашан" минимальная торговая наценка, а некоторые продаются по цене ниже закупочной", — сказала она. По ее словам, ретейлер осуществляет подобную практику уже в течение нескольких лет на постоянной основе.Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источники РИА Новости сообщили, что подписание соглашений ожидается сегодня, 16 декабря.
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россия, пятерочка (сеть магазинов), ашан, x5 retail group, общество
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Торговая наценка на социально значимые товары в российских торговых сетях "Магнит" и "Ашан
" находится на минимальном уровне, заявили РИА Новости представители ретейлеров.
Компания X5 Retail Group
(управляет сетями "Пятерочка
", "Перекресток" и "Карусель") с 16 декабря обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб. Ранее в этом году на фоне распространения коронавируса некоторые ретейлеры также отказывались от торговой наценки на ряд товаров: в начале апреля об этом объявили X5 и "Магнит", потом к ним присоединились Metro и "О'Кей
".
В "Магните" в среду указали, что наценка на социальные товары в магазинах сети и так минимальная или нулевая.
"Наценка по ассортименту социально значимых товаров в "Магните" и так находится на минимальных или нулевых уровнях. Текущая проблема роста цен на эти товары связана не с наценкой торговых сетей, а увеличением закупочных цен, которые влияют на увеличение цены на полке в случаях, когда повышение объективно обосновано", — сказали в компании.
Директор по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности "Ашан Ритейл Россия" Наталья Рычкова подчеркнула, что основная задача компании — предоставление покупателям качественных и доступных товаров.
"На ряд социально значимых товаров (таких как капуста, картофель, лук, морковь, огурец, бананы, охлажденная курица СТМ (собственной торговой марки. — Прим. ред.) "Ашан", сахар, подсолнечное масло и другие) в магазинах "Ашан" минимальная торговая наценка, а некоторые продаются по цене ниже закупочной", — сказала она. По ее словам, ретейлер осуществляет подобную практику уже в течение нескольких лет на постоянной основе.
Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источники РИА Новости сообщили, что подписание соглашений ожидается сегодня, 16 декабря.