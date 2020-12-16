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X5 Retail Group снизит цены на социально значимые продукты
X5 Retail Group снизит цены на социально значимые продукты
Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявила, что с 16 декабря обнулит торговую наценку на семь... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:17
2020-12-16T16:05
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
экономика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявила, что с 16 декабря обнулит торговую наценку на семь социально значимых товаров.На полках такие товары пометят специальными ценниками. Как пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, обнуление наценки позволит снизить розничные цены на товары первой необходимости."Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", — заявил он.Торговые расходы на эти товары (на аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала и тому подобное) компания покроет за собственный счет, отмечается в пресс-релизе. Кроме того, в X5 подчеркнули, что участвуют в работе по заключению межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар. Такие соглашения Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба намерены подписать на этой неделе с производителями и торговыми сетями. Это часть комплекса мер по сдерживанию роста цен на продукты, о котором объявило правительство.Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые, и поручил разобраться в ситуации.
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пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, экономика

X5 Retail Group снизит цены на социально значимые продукты

10:17 16.12.2020 (обновлено: 16:05 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроверка качества хлеба на хлебокомбинате
Проверка качества хлеба на хлебокомбинате - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявила, что с 16 декабря обнулит торговую наценку на семь социально значимых товаров.

"Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", — говорится в сообщении.

На полках такие товары пометят специальными ценниками.
Как пояснил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, обнуление наценки позволит снизить розничные цены на товары первой необходимости.
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"Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", — заявил он.
Торговые расходы на эти товары (на аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала и тому подобное) компания покроет за собственный счет, отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, в X5 подчеркнули, что участвуют в работе по заключению межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар. Такие соглашения Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба намерены подписать на этой неделе с производителями и торговыми сетями. Это часть комплекса мер по сдерживанию роста цен на продукты, о котором объявило правительство.
Вопрос о росте цен на базовые продукты питания поднял на прошлой неделе президент Владимир Путин. Он обратил внимание, что в стране значительно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб. Глава государства подчеркнул, что это не следствие пандемии, а попытка подогнать внутренние цены под мировые, и поручил разобраться в ситуации.
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Пятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupЭкономика
 
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