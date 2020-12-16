В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
17:01 16.12.2020 (обновлено: 17:54 16.12.2020)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Двухлетнего мальчика доставили в больницу с отравлением наркотиками, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в детскую городскую больницу №1 в Нижнем Новгороде был доставлен ребенок с отравлением метадоном. Сообщается, что ребенок проживает в поселке Луч Приокского района, который на протяжении многих лет был печально известен наркопритонами.
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"Из лечебного учреждения поступила информация о том, что к ним был доставлен ребенок 2018 года рождения с отравлением наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств). Проводится расследование", - сообщили агентству в ГУ МВД по Нижегородской области.
Как сообщили РИА Новости в минздраве Нижегородской области, с ребенком работали реаниматологи. "Привезли вовремя, помогла антидотная терапия. Мальчик был в реанимации, сейчас он уже в обычной палате. Состояние стабилизировалось, прогноз положительный", - сказал пресс-секретарь регионального минздрава Алексей Никонов.