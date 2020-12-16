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В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками
Двухлетнего мальчика доставили в больницу с отравлением наркотиками, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:01
2020-12-16T17:54
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Двухлетнего мальчика доставили в больницу с отравлением наркотиками, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в детскую городскую больницу №1 в Нижнем Новгороде был доставлен ребенок с отравлением метадоном. Сообщается, что ребенок проживает в поселке Луч Приокского района, который на протяжении многих лет был печально известен наркопритонами."Из лечебного учреждения поступила информация о том, что к ним был доставлен ребенок 2018 года рождения с отравлением наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств). Проводится расследование", - сообщили агентству в ГУ МВД по Нижегородской области.Как сообщили РИА Новости в минздраве Нижегородской области, с ребенком работали реаниматологи. "Привезли вовремя, помогла антидотная терапия. Мальчик был в реанимации, сейчас он уже в обычной палате. Состояние стабилизировалось, прогноз положительный", - сказал пресс-секретарь регионального минздрава Алексей Никонов.
https://ria.ru/20201213/narkotiki-1589003482.html
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нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде двухлетний ребенок отравился наркотиками

17:01 16.12.2020 (обновлено: 17:54 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Двухлетнего мальчика доставили в больницу с отравлением наркотиками, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что в детскую городскую больницу №1 в Нижнем Новгороде был доставлен ребенок с отравлением метадоном. Сообщается, что ребенок проживает в поселке Луч Приокского района, который на протяжении многих лет был печально известен наркопритонами.
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"Из лечебного учреждения поступила информация о том, что к ним был доставлен ребенок 2018 года рождения с отравлением наркотическим средством. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств). Проводится расследование", - сообщили агентству в ГУ МВД по Нижегородской области.
Как сообщили РИА Новости в минздраве Нижегородской области, с ребенком работали реаниматологи. "Привезли вовремя, помогла антидотная терапия. Мальчик был в реанимации, сейчас он уже в обычной палате. Состояние стабилизировалось, прогноз положительный", - сказал пресс-секретарь регионального минздрава Алексей Никонов.
 
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