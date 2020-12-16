https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589468017.html

Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:16

2020-12-16T12:16

2020-12-16T13:42

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общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года - для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201127/google-1586645857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество