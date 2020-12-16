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Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T12:16
2020-12-16T13:42
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года - для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
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госдума рф, общество

Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

12:16 16.12.2020 (обновлено: 13:42 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива была внесена в Госдуму в январе этого года правительством РФ.
"С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто – несовершеннолетние", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отмечается в проекте, пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Кроме того, инициатива ужесточает ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства: за такое правонарушение им будет грозить штраф от 4 до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест на срок до 15 суток.
Также в пояснительной записке отмечается, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую ответственность. В этой связи за неисполнением операторами связи действий по блокировке таких ресурсов предлагается штраф для должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей, за повторное аналогичное нарушение в течение года - для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 до 800 тысяч рублей.
 
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