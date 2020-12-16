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ОП намерена обеспечить общественное наблюдение на выборах 2021 года
ОП намерена обеспечить общественное наблюдение на выборах 2021 года
Общественная палата России намерена обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в Госдуму в 2021 году, говорится в проекте доклада ОП РФ о... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:23
2020-12-16T03:23
россия
общественная палата рф
госдума рф
москва
выборы
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Общественная палата России намерена обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в Госдуму в 2021 году, говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что "недопустимо иностранное вмешательство во внутренние дела нашего государства, в том числе в проведение выборов"."Общественная палата готова обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в нижнюю палату Парламента в 2021 году", - указано в проекте доклада.
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россия, общественная палата рф, госдума рф, москва, выборы

ОП намерена обеспечить общественное наблюдение на выборах 2021 года

03:23 16.12.2020
 
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Общественная палата России намерена обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в Госдуму в 2021 году, говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы исходим из того, что в России должно быть сильное гражданское общество, независимый неправительственный некоммерческий сектор, который не нуждается в финансовой поддержке из зарубежных источников. Общественная палата будет способствовать сохранению и увеличению необходимого уровня бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку и развитие структур гражданского общества", - говорится в проекте.
Отмечается, что "недопустимо иностранное вмешательство во внутренние дела нашего государства, в том числе в проведение выборов".
"Общественная палата готова обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в нижнюю палату Парламента в 2021 году", - указано в проекте доклада.
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РоссияОбщественная палата РФГосдума РФМоскваВыборы
 
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