ОП намерена обеспечить общественное наблюдение на выборах 2021 года
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Общественная палата России намерена обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в Госдуму в 2021 году, говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы исходим из того, что в России должно быть сильное гражданское общество, независимый неправительственный некоммерческий сектор, который не нуждается в финансовой поддержке из зарубежных источников. Общественная палата будет способствовать сохранению и увеличению необходимого уровня бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку и развитие структур гражданского общества", - говорится в проекте.
Отмечается, что "недопустимо иностранное вмешательство во внутренние дела нашего государства, в том числе в проведение выборов".
"Общественная палата готова обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в нижнюю палату Парламента в 2021 году", - указано в проекте доклада.