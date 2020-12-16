https://ria.ru/20201216/nablyudenie-1589418375.html

ОП намерена обеспечить общественное наблюдение на выборах 2021 года

ОП намерена обеспечить общественное наблюдение на выборах 2021 года

Общественная палата России намерена обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в Госдуму в 2021 году, говорится в проекте доклада ОП РФ о... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T03:23

2020-12-16T03:23

2020-12-16T03:23

россия

общественная палата рф

госдума рф

москва

выборы

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Общественная палата России намерена обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в Госдуму в 2021 году, говорится в проекте доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что "недопустимо иностранное вмешательство во внутренние дела нашего государства, в том числе в проведение выборов"."Общественная палата готова обеспечить независимое общественное наблюдение на выборах в нижнюю палату Парламента в 2021 году", - указано в проекте доклада.

https://ria.ru/20201215/vybory-1589310728.html

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россия, общественная палата рф, госдума рф, москва, выборы